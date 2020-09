S pozivi, naj se svetovni voditelji zbudijo, je na tisoče protestnikov po vsem svetu danes ponovno izvedlo petkove proteste za podnebje. Demonstracije »petki za prihodnost« so potekale v več kot 3000 mestih na vseh celinah, prvič po izbruhu pandemije.

Samo v Nemčiji jih je potekalo 400. Protestom so se pridružili tudi demonstranti v Sloveniji. V središču Ljubljane se je na shodu Mladih za podnebno pravičnost zbralo več sto protestnikov, ki so – podobno kot demonstranti drugod po svetu – oblasti pozvali k takojšnjemu ukrepanju za prehod v brezogljično družbo. Od okoljskega ministra Andreja Vizjaka so zahtevali zaprtje Termoelektrarne Šoštanj in skandirali: »Andrej, a veš? Zapreti moraš Teš«.

Okoli 80 demonstracij je potekalo tudi na Švedskem, kjer se jih je v prestolnici Stockholm udeležila tudi najbolj svetovno znana podnebna aktivistka, najstnica Greta Thunberg.

Več tisoč protestnikov, ki so nosili maske, se je zgrnilo tudi v okolico poljskega parlamenta v Varšavi. Iz Poljske je danes prišlo spodbudno sporočilo, da so se sindikati premogovnikov z oblastmi vendarle dogovorili o postopnem zapiranju rudnikov. Premogovnike naj bi zaprli najkasneje leta 2049, s čimer bi Evropska unija dejansko imela možnost, da uresniči ambiciozno zastavljeni cilj postati prva ogljično nevtralna celina na svetu do leta 2050. ag, agencije