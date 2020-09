Covid in druge odvisnosti

V naše uredništvo je včeraj poklicala Andreja, lastnica gostilne iz Gorenjske, ki jo je vladni odlok o predčasnem zapiranju lokalov povsem potrl. Odpustiti bo morala dva natakarja in pomivalko posode, saj se zaradi ukrepov Janševe vlade o zgodnjem zapiranju gostiln ne bodo več mogli pokrivati. A še bolj kot to jo zmotila izjava prvega vladnega usmerjevalca ukrepov dr. Milana Kreka. Ta je namreč v oddaji Tarča primerjal slovenske obiskovalce gostiln s tistimi 20 veseljaki, ki so prinesli koronavirus iz Hrvaške. Natančneje iz zabavišča Zrće na Pagu, kjer se v glavnem zbirajo poplesujoči uživalci modernih opojnih substanc z vsega sveta. »Krek seveda nima pojma, da gre za dve povsem različni publiki, čeprav je bil v preteklosti ravno on specialist za odvisnike s prepovedanimi substancami,« nam je povedala gostilničarka.