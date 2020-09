Ko se je zdelo, da so se strasti nekoliko umirile in da bodo klubi na včerajšnji skupščini lige ABA potrdili vse potrebno za začetek sezone, je večer prej znova počilo. Spor med Partizanom in Crveno zvezdo, ki vključuje tudi FMP, je ponovno prišel na plano. Ob tem je prekipelo predsedujočemu v jadranskem tekmovanju Domagoju Čavloviću, ki je v dopisu klubom med drugim napisal, da se počuti prevaranega, ker so mu vsi zagotovili, da si želijo začetka tekmovanja, a očitno ni tako. Ocenil je, da glede na dogajanje skupščina niti nima več smisla, dopis pa zaključil z naslednjimi besedami: »Lahko noč vsem in lahko noč, liga ABA.« Stekla je akcija reševanja jadranskega tekmovanja, v kateri so sodelovali vsi klubi razen Crvene zvezde, FMP in Cibone. Pogovori so potekali vso noč in polovico včerajšnjega dne, na koncu pa je padla odločitev, da se vsi skupaj znova usedejo danes ob deseti uri dopoldne in govorijo izključno o začetku tekmovanja.

Srž problema se skriva v tem, da se Partizan ne strinja z imenovanjem Zorana Toškovića, sicer predsednika FMP, na čelo lige ABA za prihajajočo sezono. »Na prejšnjih skupščinah je bil sprejet koledar nove sezone. Partizan je celo glasoval, da FMP lahko tekmuje, kljub temu, da pravno ni del lige ABA. Kar se nas tiče, se lahko tekmovanje začne. Zahtevamo le, da predsednik lige ABA ni Zoran Tosković. Zakaj? Zoran Tosković je tast košarkarja Filipa Čovića, sina predsednika Crvene zvezde Nebojše Čovića. Zadevo smo želeli prepustiti Mednarodnemu športnemu razsodišču Cas, a se pri Crveni zvezdi s tem niso strinjali in želijo, da stvari reši trgovsko sodišče v Zagrebu. Toda hrvaško sodišče in njihovi zakoni ne prepoznavajo konfliktov interesov v športu. Tu pa gre za navzkrižje interesov, saj želi Nebojša Čović na pomemben položaj postaviti nekoga iz svoje družine. Nimam nič proti FMP niti proti Crveni zvezdi, ki jo spoštujem. Motijo pa me poteze, ki škodujejo ligi ABA,« je dejal predsednik Partizana Ostoja Mijailović.

Liga ABA je bila znova tik pred razpadom, a se zdi, da je prevladal razum. Enajst klubov je poudarilo, da je začetek tekmovanja prihodnji konec tedna absolutna prioriteta, zato so za danes sklicali skupščino, ki bi morala biti včeraj. Prevladuje prepričanje, da se je bodo udeležili tudi predstavniki Crvene zvezde, FMP in Cibone in da bodo končno sprejete in potrjene odločitve za začetek sezone. Slišati je celo, da bodo Crveno zvezdo k sodelovanju povabili predstavniki Partizana. Vsem je namreč jasno, da je jadranska liga, kakršna koli že, za to prostor izjemnega pomena.