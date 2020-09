Samsung je ta teden predstavil nov model telefona, ki pogojno sodi v družino galaxy s20. Nov mobilnik galaxy s20 fe oziroma »fan edition«, kar lahko prevedemo kot galaxy s20 za ljubitelje, je nekoliko cenejša različica Samsungovega paradnega konja, ima pa pred prestižnejšimi brati bistveno prednost. Različica s podporo za 5G premore občutno zmogljivejši Qualcommov procesor snapdragon 865, česar na Samsungov exynos obsojeni Evropejci že dolgo nismo imeli priložnost kupiti na domačem trgu. Vendar pojdimo po vrsti.

Mobilnik ima super zaslon AMOLED z diagonalo 165 milimetrov (6,5 palca). Razmerje slik je ugodnih 20:9, kar zagotavlja minimalno vsiljivost pike sredi čela, kjer se skriva prednja kamera. Ločljivost zaslona znaša 2400 x 1080 pik, gostota teh pa je zelo solidnih 407 pik na palec (ppi). Zaslon podpira HDR10+, ima pa tudi 120-herčno (Hz) osveževanje slike. V primerjavi s s20 in s20+ z diagonalama 157 milimetrov (6,2 palca) in 170 milimetrov (6,7 palca) se s20 fe po velikosti zaslona uvršča v zlato sredino. Ima pa fe ob tem še raven zaslon, kar niti ni nujno slabo. Nekatere ukrivljenost in z njim povezani občasni nenamerni kliki motijo. Zaradi plastičnega hrbtišča ob aluminijastem ogrodju pa bo naprava na otip vsekakor manj prestižna od mobilnikov s stekleno prednjo in hrbtno stranjo. Očitno pa želijo to pri podjetju nadoknaditi z bogato barvno ponudbo, ki vključuje nebeško rdečo, nebeško oranžno, nebeško lila, nebeško zeleno, nebeško modro in nebeško belo barvo. Všeč nam je tudi dizajn hrbtne kamere, ki ohranja oblikovanje letošnjih mobilnikov note 20. Upamo le, da ploščad z lečami ni pretirano dvignjena.