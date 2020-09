Tovornjak trčil naravnost v hišo

Na cesti med Prečno in Stražo se je včeraj malo po sedmi uri zgodila nenavadna prometna nesreča. Po prvih ugotovitvah novomeških prometnih policistov je 60-letni voznik tovornega vozila, ki je prevažalo hlodovino, zaradi vožnje preblizu desnega roba ceste izgubil oblast nad vozilom. Zapeljal je s ceste in trčil v starejšo, k sreči nenaseljeno hišo, potem pa se je prevrnil. Poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policija voznike opozarja, naj hitrost vožnje prilagodijo razmeram na cesti. Te so lahko mokre in spolzke, na posameznih predelih je odpadlo listje. Še posebej je treba biti previden v dežju in megli. Vozniki naj bodo pozorni na zmanjšano vidljivost, prilagodijo hitrost ter vozijo zbrano in pazljivo. Treba je upoštevati, da se v takih razmerah zavorna pot bistveno podaljša. mfr