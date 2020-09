Tožilstvo nam sporoča, kar že sami dobro vemo

Naj se vam, državnemu tožilstvu, morda zahvalim, da ste (šele na izrecno javno zahtevo!) meni in javnosti sporočili to, kar pa že sami dobro vemo: da pristojno tožilstvo mojo javno ovadbo zoper sodnico (zaradi mučenja otrok – to ste v sporočilu izpustili) še proučuje in da o njej še niso odločili (Dnevnik, 25. septembra)? Dva meseca po ovadbi, šest mesecev po dogodku in po tem, ko je bil materi celo prepovedan stik z otroki! Kaj pa druga ovadba, ki jo je podala revija Zarja-Jana? Koliko časa pa vse to še nameravate proučevati? Čas teče, zamuda narašča, stiska otrok najbrž tudi… in, si dovolim dodati: vaša odgovornost tudi.