Ni mi treba posebej poudarjati, da je ravno Borut Pahor prvi med Primorci zaslužen za nastanek sedanje vlade. Janši menda odplačuje dolg za zaželeno predsedniško funkcijo in morda še za kaj drugega. Ne vem, ali so njegovi rojaki nanj še ponosni ali se je mnogim že dodobra zameril. Saj se še spomnite njegovega poklona pred bazoviško fojbo. Z njim se je postavil na stran italijanskega fašizma, zato ga menda organizatorji niso vabili na proslavo o priključitvi Primorske v Ankaranu. Povabil se je kar sam, stresel nekaj puhlic in hitro odšel. Spet drugi si ga želijo. V Kubedu naj bi bil slavnostni govornik ob 150. obletnici tabora, pa jih je pustil na cedilu. Raje se je šel v Pariz »sončit« v zmagoslavje naših kolesarjev.

Uživa pač v svoji populistični vlogi, odgovornosti in resnicoljubnosti se raje na daleč izogne, ker se »zelo nerad izreka«. O čemer koli. Tudi o medijih in novinarskem delu. Še besede prisluhniti, pogovarjati, dogovoriti… so v njegovih ustih zgubile svojo pravo vrednost. Pri razpravi o prihodnosti RTV Slovenija je opozoril, da »ne smemo ostati na različnih bregovih, saj gre za nenadomestljiv javni medijski servis«. Prav zato, ker je nenadomestljiv javni servis, bi se moral zavzemati za njegov obstoj, pa se ne. Morda pričakuje, da bomo vsi prostovoljno pristali na bregu Janševe druge republike. Očitno ne razume, da ima lahko sicer vsakdo svoje poglede in mnenje, ne morejo pa biti vsa mnenja enakovredna. Kadar se soočijo strokovnjaki in poznavalci tematike ter problematike na eni strani in bolj ali manj vase zaverovani laiki, ki hočejo uveljaviti svoje ideološke in strankarske interese na drugi strani, se res ne da sklepati kompromisov po Pahorjevih receptih.

Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje, je druga Primorka, ki me je razočarala. Pred kratkim. Gre za stanje vladavine, oh, kako mogočen izraz, vladavine prava v Sloveniji. Sprašujem bralce, čigave informacije naj naša država pošilja evropski komisiji. Mnenje in pripombe pravosodnih strokovnjakov? Pripombe poslancev DZ? Ali pa naj jih pošilja kar zunanji minister? V Janševem imenu in v imenu njegove lažnive »resnice«. Zgodilo se je ravno to tretje. Anže Logar je spet poslal kritične pripombe k relativno ugodnemu osnutku o stanju v našem pravosodju, ki ga je povzela evropska komisija, zato ministrico Kozlovič sprašujem: Kako ste lahko to dopustili? Kdo obvladuje vaše področje? Ste kar tiho prikimali zaradi videza enotnosti vlade? Se Janše bojite, da ste v tako kratkem času spremenili svoje mnenje? Še maja ste dejali, da sami razmere v pravosodju ocenjujete pozitivno. Se vam več ne zdi, da s takim pristopom škodujete ugledu države? V opravičilo omenjate časovno stisko. Ali ni to samo izgovor? Enakovredni partner bi si čas izboril, mar ne? »Predvsem vidim priložnost, da se začnemo o tem pogovarjati znotraj države, da tako pridemo do ugotovitev, kakšno je resnično stanje v pravosodju,« pravite. Koga s tem »tolažite« ali zavajate? Je mar za tak pogovor res treba, da Janša pošilja v EU svoje konstrukte o »krivosodju«?

Tretji primorski kaliber je Gregor Perič (SMC), namesto Janija Möderndorferja ga je pozicija imenovala za vodjo komisije za preiskovanje domnevnega pranja denarja v Novi KBM in nezakonitega financiranja SDS ter madžarskih in slovenskih podjetij, ki imajo v lasti medije. Ali kaj preiskuje? Ne, raje preiskavo blokira, z veseljem pa vleče višjo plačo.

Primorce zelo cenim, a med njimi se najdejo še nekateri, o katerih bi lahko na dolgo pisala, na primer, Igor Bavčar in Boris Popovič, pa mi prostor tega ne dopušča.

Polona Jamnik, Bled