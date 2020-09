Tom Cruise bo šel v vesolje

Igralec, ki je poleg svojega visokega položaja v scientološki cerkvi znan tudi po tem, da kljub starosti sam posname večino svojih kaskaderskih prizorov, se za potrebe snemanja filma prihodnje leto odpravlja v vesolje. Film, ki ga bodo posneli v sodelovanju z Elonom Muskom in Naso, bodo snemali na Mednarodni vesoljski postaji, režiral ga bo Doug Liman, znano pa je tudi že ime pilota, to bo Michael Lopez-Alegria, ki bo Cruisa in Limana popeljal z Zemlje. Pri Nasi, ki bo prav tako sodelovala pri snemanju, upajo, da bodo s filmom navdihnili nove generacije inženirjev in znanstvenikov na področju vesolja ter da bo film za Naso naredil to, kar je Cruisov film Top Gun naredil za ameriško mornarico. V Nasi so sicer nedavno naznanili, da bodo leta 2024 nadaljevali polete na Luno.