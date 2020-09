Van Morrison proti vladnim ukrepom

Britanski glasbenik Van Morrison meni, da vlada s protikoronskimi ukrepi državljanom in državljankam jemlje svobodo, zato je posnel tri nove pesmi, z izidom katerih bo protestiral proti karanteni. Morrison je namreč prepričan, da se znanstveniki izmišljujejo in da ne gre za ukrepe za varovanje zdravja, temveč za izgovor za zasužnjevanje populacije. »Nova normalnost ni normalna, rojeni smo bili, da smo svobodni,« tako prepeva v eni od svojih novih skladb. Van Morrison je skladbe posnel v domačem Belfastu in Angliji, kljub uporniškim besedilom pa se glasbeno še vedno naslanja na tradicionalne jazz, blues in r&b ritme. V skladbi No more lockdown prepeva proti pretiranim vladnim ukrepom in »fašističnim nasilnežem«, ki motijo njegov mir, v drugih besedilih pa se sklicuje na vladno obvestilo, da covid-19 ne sodi med najnevarnejše nalezljive bolezni v Veliki Britaniji. To sicer drži, saj je smrtnost pri covidu-19 precej nižja kot na primer pri eboli, še vedno pa gre za visokonalezljivo bolezen, za katero ni cepiva niti zdravila. Van Morrison je sicer nedavno britansko javnost razburil s kontroverznimi trditvami, da je vse, kar je povezano s koronavirusom, zgolj psevdoznanost, na svoji spletni strani pa je prejšnji mesec začel kampanjo, s katero želi rešiti »živo glasbo«. Kot je zapisal 75-letni glasbenik, koncerti z upoštevanjem varnostne razdalje niso ekonomsko vzdržni, zato je vse glasbenike in glasbenice pozval, naj se mu pridružijo v boju proti psevdoznanosti. Van Morrison pri svojih letih sicer sodi v rizično skupino, kar pomeni, da bi bile posledice okužbe s koronavirusom zanj lahko usodne.