Doris Pinčić je med snemanjem kuharske oddaje padla z motorja. (Foto: youtube)

Voditeljica oddaje Dobro jutro, Hrvaška, ki jo vodi skupaj z Davorjem Meštrovićem, je modrice sicer dobro skrivala vse do takrat, ko se je njena modra obleka med sedenjem dvignila nad kolena. Na njene modrice so se takoj odzvali gledalci na družbenih omrežjih, ki jih je seveda zaskrbelo, kaj se je zgodilo z 32-letno voditeljico. Kot poroča Jutarnji list, je bila voditeljica nekaj dni prej udeležena v lažji prometni nesreči, ki se je zgodila med snemanjem neke druge oddaje. Doris Pinčić je med snemanjem kuharske oddaje Kuhinja babice Eve, ki jo snema v lastni produkciji, padla z motorja, v nesreči pa se je udarila tudi v roko in rebra. Voditeljica vztraja, da razloga za skrb ni, da gre zgolj za modrice od udarca in da »gremo naprej«, sodeč po objavah na instagramu pa je padla s Tomosovega motorja. Doris Pinčić se je sicer v začetku letošnjega leta ločila od svojega moža Borisa Rogoznice, s katerima ima dva otroka, Donata in Gito. Številni predvidevajo, da je voditeljica že našla novo ljubezen, saj na instagramu objavlja romantične zapise. Oddajo Dobro jutro, Hrvaška na hrvaški javni televiziji predvajajo že 28 let, zato velja za trenutno najdlje trajajočo oddajo.