Nogometaši Bayerna iz Münchna kljub pandemiji koronavirusa nadaljujejo zbiranje lovorik. Z zmago v evropskem superpokalu nad Sevillo so po ligi prvakov, nemškem prvenstvu in nemškem pokalu osvojili že svojo četrto, pa čeprav so se morali zanjo krepko potruditi. Prvake evropske lige so namreč zlomili šele po podaljšku, končni izid in zmago z 2:1 pa jim je prinesel zadetek rezervista Javija Martineza. Bavarci so z uspehom potrdili sloves ta čas najboljšega moštva stare celine, ki za nameček letos še vedno ne pozna poraza. Zmaga v Budimpešti nad zasedbo iz Andaluzije je bila že njihova 31. na zadnjih 32 obračunih.

Za Bayern, ki je bil zadnjič poražen lanskega decembra, je to druga superpokalna lovorika v klubski zgodovini. Prvo je osvojil pred sedmimi leti proti Chelseaju, tudi takrat pa se je med strelce vpisal Javi Martinez. »Bilo je zelo podobno kot leta 2013, saj sem se tudi takrat vpisal med strelce. Ni pomembno, ali igram deset ali 15 minut, svoji ekipi skušam vedno pomagati. Danes sem ji z golom,« je po tekmi dejal Španec, ki ga v zadnjih dneh povezujejo z vrnitvijo v Atletico Madrid. Alianz Areno so sicer že zapustili Phillipe Coutinho, Thiago Alcantara in Ivan Perišić, zaradi česar so vse glasnejši pozivi, da se Bayern dejavneje vključi v dogajanje na nogometni tržnici. »Ta ekipa preprosto ne bo dovolj,« so opozorili pri Spieglu in dodali, da bo ekipa brez prihoda okrepitev težko ohranila evropski primat.

Po šestem nastopu v superpokalu pri eni zmagi ostaja Sevilla. Za prvaka lige Evropa je bilo že pred tekmo jasno, da proti favoriziranemu nasprotniku večjih možnosti za uspeh nimajo, a so se kljub neuspehu prislužili pohvale španskega tiska za borbenost. Največ jih je dobil Jesus Navas, bolj kritično pa so pospremili predstavo Ivana Rakitića. »Tako je v nogometu. Na koncu odločajo malenkosti. Celotna ekipa je lahko ponosna, da se je tako borila proti najboljši evropski zasedbi,« je po porazu razmišljal Hrvat, ki se je pred dnevi po šestih sezonah igranja za Barcelono vrnil v Sevillo.

Obračun sta ekipi kljub rasti števila okužb z novim koronavirusom v madžarski prestolnici igrali pred navijači. Na tribunah Puskas arene ga je spremljalo nekaj več kot 15.000 gledalcev. Kritikov, ki so nasprotovali takšni odločitvi, je bilo pred tekmo predvsem iz političnih vrst kar nekaj, povsem naklonjen zamisli pa ni bil niti trener nemških prvakov Hansi Flick. Vseeno je po dvoboju priznal, da je uspeh prijetneje proslavljati v družbi navijačev. »Zavedam se, da ni lahko sprejeti pravilne odločitve, vendar pa je bilo zelo lepo ponovno doživeti navijaško vzdušje. Vse skupaj je precej bolj spominjalo na pravo nogometno tekmo. Upam, da bomo lahko že kmalu znova igrali pred polnimi stadioni, prav tako si želim, da se bodo navijači iz Budimpešte vrnili domov zdravi,« je dejal Hansi Flick, ki je po stanovskem kolegu Jürgenu Kloppu šele drugi nemški trener z zmago v superpokalu.