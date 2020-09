Že res, da je Fabio Quartararo Francoz, a španska klima mu očitno dobro dene. Motociklist Yamahe je to dokazal z zmagama na uvodnih dirkah v Jerezu, najhitrejši pa je bil tudi na treningih pred VN Katalonije. Skrajni čas, si verjetno mislijo njegovi navijači, razočarani nad predstavami 21-letnika na minulih preizkušnjah. Mladenič je dobre čase včeraj dosegel kljub slabšemu počutju zaradi nahoda, kar je morda znak, da se bo jutri znova vmešal v boj za najvišja mesta in vnovičen prevzem vodstva v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, ki ga brani Andrea Dovizioso.

Prvenstvo bi se bržkone odvijalo precej drugače, če bi se v karavano že vrnil Marc Marquez. Aktualni svetovni prvak še vedno okreva po poškodbi, datum njegove vrnitve pa ostaja neznanka. »Počutim se dobro, a še vedno nisem na ravni pred nesrečo. Noge in leva roka so v dobrem stanju, na desni pa me čaka še veliko dela. Ostati moram potrpežljiv,« pravi Marc Marquez, presenečen nad nepredvidljivostjo letošnje sezone. »Zdi se, kot da si nihče ne želi zmagati. Nihče si ne želi ostati na vrhu. Na prvi pogled je to nenavadno, kot dirkač pa to morda razumem,« dodaja Španec.

Na sedmih dirkah se je doslej zmage veselilo že šest dirkačev, zato ne preseneča, da zaostanek sedmouvrščenega v skupnem seštevku, Japonca Takakija Nakagamija, znaša le 21 točk. Ker steza v Barceloni ne ponuja veliko oprijema in je za nameček zelo hitra, poznavalci v ospredju poleg Quartararoja vidijo tudi preostale motocikliste Yamahe. Posebno Francka Morbidellija in Mavericka Vinalesa, ki je dobil zadnjo dirko v Misanu, na svojo drugo letošnjo uvrstitev na zmagovalni oder pa po tihem upa tudi Valentino Rossi. »Zadnji dve leti smo bili tu vselej konkurenčni in se borili za stopničke. Upam, da bo tudi tokrat tako. Res je, da na ravnini nismo najhitrejši, smo pa zato precej boljši v kratkih in srednjih zavojih,« je optimističen 41-letni veteran, ki je z desetimi zmagami najuspešnejši motociklist na katalonskem dirkališču.