John Huston: človek, ki je soustvaril hollywoodski film

Ameriškega filmskega režiserja, scenarista, igralca in vizualnega umetnika Johna Marcellusa Hustona (1906–1987) so v hollywoodski filmski industriji imenovali »titan«, »upornik«, pa tudi »renesančni človek«. Britanski kritik in urednik Ian Freer ga je označil za filmskega Ernesta Hemingwaya in za režiserja, ki se nikoli ni bal lotiti težkih vprašanj. Njegovi filmi so pronicljive študije o človeški naravi in človeških težavah. Sam je na življenje gledal velikopotezno – veliko je potoval in se selil naokrog, dolge večere je preživljal v restavracijah in igralnicah, rad je bil obkrožen z novinarji in lepimi ženskami, veliko je pil in kadil cigare. Toda v 46-letni ustvarjalni karieri je režiral kar 37 celovečernih filmov, za večino je tudi sam napisal scenarij, v nekaterih je tudi igral. Skupaj je Huston prejel 15 nominacij za oskarja, dva pa je tudi dobil. Oskarjevca sta bila tudi njegov oče Walter Huston in hči Anjelica Huston.