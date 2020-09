Suzana Tratnik, pisateljica in aktivistka: Krivi za nemoralo, vojne, podnebne spremembe in covid!

Danes je dan, ko bodo ljubljanske ulice ponovno zavzele mavrične barve, ki so znak Parade ponosa, mednarodne akcije, s katero LGBT-skupnost opozarja na izključenost, neenakost njihovih pravic in tudi, še vedno, na grobo nasilje, ki so ga deležni tudi v državah Evropske unije.