Goran Vojnović: Išče se leva Madžarska

Nemajhen del mitološke narodove enotnosti iz časa osamosvajanja je bil bržkone plod nerealne želje, da v novi, drugačni prihodnosti postanemo druga Švica. Sanjačem s konca osemdesetih in začetka devetdesetih namreč ni šlo le za to, da dobijo svojo državo, temveč so želeli iz nje narediti najboljšo izmed vseh držav. In najboljša izmed vseh držav se jim je zdela Švica. Zakaj ravno Švica, z današnje perspektive seveda ni povsem jasno.