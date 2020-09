Mestne oblasti so osmim podjetjem podelile koncesijo za izposojo električnih skirojev, te pa so jih na ceste »vrgle« 6000, pri čemer obljubljajo še vsaj nekaj tisoč novih. Rimska županja Virginia Raggi spodbuja električno mobilnost v mestu, kjer je javni potniški promet že pregovorno slabo vzdrževan in nezanesljiv, v času epidemije covida-19 pa se ljudje tudi izogibajo natrpanim avtobusom in vlakom. A dober namen mestnih oblasti ima neposredne posledice za Rimljane, ki postajajo vse bolj nestrpni do hitrih in neslišnih strojev za ogrožanje pešcev. Tudi parkiranje skirojev je problem: pred dnevi je šele po posredovanju policije neka Rimljanka nehala podirati skiroje, ki so zasedli skoraj ves pločnik pred enim od gledališč. Italijanski zakon sicer pravi, da je uporaba električnih skirojev na pločniku prepovedana, hitrost je na cesti omejena na 25 kilometrov na uro in v conah za pešce na 6 kilometrov na uro. Prav tako ne smejo uporabljati kolesarskih poti. A eno so pravila, nekaj povsem drugega pa je praksa. Policija je julija 150 voznikov skirojev kaznovala s kaznijo 400 evrov, a najbolj glasni kritiki pravijo, da je to premalo. Pričakovati je, da bo število skirojev v naslednjih mesecih naraslo na 16.000, kar pomeni še več težav za prebivalce, ki se ponekod zaradi nemarno parkiranih skirojev že težko prebijajo po ozkih ulicah. Cristina Donofrio, direktorica podjetja Bird, ki ima v Rimu 2500 skirojev, obljublja, da bodo neredu naredili konec. »Če nekdo krši pravila, mu bomo na telefon poslali opozorilo. Če se bo to zgodilo več kot enkrat, ga bomo kaznovali ali mu preprosto ukinili račun,« pravi.