Hrana v šolskem sistemu: Temelji prehrane so zdravi, nadgradnja malce manj

V začetku tedna, malo po deseti zjutraj, sta sošolca stala pred vitrino s pekovskimi izdelki in si ogledovala ponudbo. Na njuni srednji šoli (lučaj vstran od trgovine in slovenskega parlamenta) so tisti dan za malico ponujali kar pet menijev: puranji file v zelenjavni omaki z rižem; krompirjev golaž s hrenovko; sirov burek z jogurtom in solato, sendvič s šunko ali sendvič z mortadelo, paradižnikom in rukolo. A mladca sta namesto šolske hrane raje izbrala pico.