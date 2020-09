Kot so povedali prebivalci vasi, so si lahko po »padcu interneta« nastavljali uro. Delavci Openreacha so najprej zamenjali vso napeljavo do vasi in po vasi. Zaman. Vaščani so tudi z novimi kabli vsako jutro ostali brez dostopa v svetovni splet. Nato so pri Openreachu v waleško vasico poslali ekipo posebej usposobljenih tehnikov, ki so hodili po vasi z napravo, imenovano spektralni analizator – ta meri in prikazuje frekvenčni spekter prenosa signala – da bi našli »električni šum«. »Ob sedmih zjutraj, natančno kot švicarska ura, je naša naprava izmerila velik sunek električne motnje,« je pojasnil tehnik Michael Jones. Zdaj so imeli dokaz, da je z njihovo napeljavo vse v redu, preostalo jim je le še to, da najdejo vir motnje. In so ga: odkrili so, da je za mrk odgovoren star televizijski sprejemnik enega izmed vaščanov, ki je medije prosil, naj ne razkrijejo njegovega imena, saj res ni potrebe, da bi se ves svet delal norca iz njega, v vasi pa so tako ali tako vedeli, čigava televizija jim je preprečevala dostop do spleta… Star televizijski sprejemnik je ob vklopu – kar je lastnik počel vsako jutro ob sedmih – oddal močan električni impulz, ki je povzročil motnje na vseh drugih napravah. Osramočeni lastnik televizorja je obljubil, da si bo kupil novega in starega ne bo več uporabljal, saj so vse težave z internetom izginile skupaj s starim televizorjem.