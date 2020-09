Kar 70 odstotkov te države pokrivajo gosti tropski gozdovi, v katerih umira vse več rastlinskih vrst, zato si botaniki pod okriljem Botaničnega konzervatorskega centra dr. Cecilie Koo prizadevajo rešiti kar največ redkih vrst rastlin. »Rastline sem začel nabirati že kot šolar, a takrat si nisem predstavljal, kako pomembno delo opravljam. Odkar sem del prizadevanj konzervatorskega centra, pa vidim, da nekaterih vrst rastlin ni več tam, kjer sem jih še pred leti zlahka našel,« pravi Hung Hsin Chieh, raziskovalec centra. »Če teh redkih vrst ne bomo našli dovolj hitro in jih shranili, bodo izginile za vedno,« še dodaja. »Lovci na rastline« se pri nabiranju le-teh srečujejo s surovo naravo: strmimi stenami, močnimi nalivi in ozkimi prehodi v podzemne jame. »Ne more vsak tja, kamor lahko grem jaz. In ne more vsak splezati na visoka drevesa, tako kot jaz,« zagotavlja Hung, ki je pripravljen za izginjajoče rastlinske vrste tvegati tudi življenje. Kot opozarja Cheng Ken Yu, ki je v centru zadolžen za zbiranje maha, imajo številne rešene rastline tudi zdravilne učinke, a so jih ljudje nehali uporabljati. »Zdaj, ko so varno spravljene v naših trezorjih, jih bomo morda čez leta znali ponovno uporabiti bodisi za zdravljenje bodisi za to, da jih vrnemo v njihov izvirni habitat,« še pojasni Cheng Ken Yu.