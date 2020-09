Pred parlamentarnimi počitnicami je bilo videti, da so razprave pripeljale do splošnega konsenza o uresničitvi volje volivcev, ki so se leta 2003 na referendumu večinsko opredelili za nedeljsko zaprtje trgovin. A ker je SMC tik pred zdajci vložila amandma, po katerem bi smeli v manjših trgovinah ob nedeljah poleg njihovih lastnikov ali zakonitih zastopnikov delati tudi upokojenci in študenti, se je celotna obravnava zavlekla. Zaradi izjeme o nedeljskem delu upokojencev in študentov so vzniknile tudi nekatere druge ideje o izjemah.

»Volk sit in koza cela«

Na današnji tretji obravnavi novele zakona, ki jo je predlagala Levica, je njen koordinator Luka Mesec poudaril, da je od vsega začetka namen več deset tisoč ljudem, ki delajo v trgovinah, priskrbeti proste nedelje. “Ti delavci so v neznosnem prekarnem položaju, imajo slabe plače z nezavidljivim razporedom dela,” je uvodoma dejal in poudaril, da nedeljsko zaprtje trgovin podpirajo tudi sindikati. Še več, solidarnost z delavci v trgovinah so izrazili zaposleni v branžah, kjer fiksni dela prosti dnevi ne obstajajo. “Delavci v zdravstvu in gostinstvu zaposlenim v trgovinah privoščijo, da bi vsaj oni imeli proste nedelje,” je povedal Mesec. Trgovinska zbornica skuša prek SMC v zakon vnesti več izjem, ki so na prvi pogled nedolžne, a v resnici potencialno protiustavne, so prepričani v Levici. Miha Kordiš je opozoril, da se te amandmaje v zakon dodaja zato, da bi ga kasneje lažje spodnesli na ustavnem sodišču. Izvirni predlog, po katerem bi manjše trgovine ob nedeljah ostale odprte, če bi v njih delali njihovi lastniki, po njegovem mnenju celo malce pomaga malim trgovcem. “Če bodo šoping centri zaprti, bodo ljudje nujne nakupe opravili v manjših trgovinah. Na ta način je volk sit in koza cela,” je še dodal Kordiš.

Da po drugi strani novela zakona prinaša škodljive posledice za gospodarstvo, je prepričan Simon Zajc, državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je predstavil stališče vlade. Poudaril je, da je delovni čas trgovine v domeni trgovca in da je Avstrija edina od sosednjih držav, kjer so trgovine ob nedeljah zaprte, pa še tam je v veljavi veliko izjem. “Skrbijo nas posledice, ki jih tovrsten ukrep utegne imeti v že tako zaostrenih časih,” je dejal in izrazil prepričanje, da je treba biti ob tem, ko si prizadevamo za ponoven zagon gospodarstva, zelo previden pri sprejemanju ukrepov, ki bi lahko delovali v nasprotno smer.

Podobnega mnenja je tudi Branislav Rajić iz SMC. “O predlogu razpravljamo v popolnoma neprimernem času,” je prepričan. Meni tudi, da bo nedeljsko zaprtje trgovin vodilo v večje število presežnih delavcev in v odpuščanje. Strinja se, da je prosti čas sicer pomembna vrednota, a da ni nekaj, kar bi lahko zakon določal. “Prestavimo razpravo na primernejši čas,” je še dodal. Pomisleke imajo tudi v SNS. Poslanec Jani Ivanuša je prot zapiranju trgovin, ker da trgovci niso edini, ki delajo ob nedeljah. “Kaj pa delavci v zdravstvu in gostinstvu,” se je vprašal. Rešitev vidi v boljšem plačilu nedeljskega dela, saj da se vedno najdejo ljudje, denimo upokojenci ali študenti, ki želijo zaslužiti kakšen dodaten evro.

Za upokojensko-študentski amandma se opredeljujejo tudi v SAB. “Nekaterim takšno delo ustreza in jim prinaša nujno potrebne prihodke,” je dejal Marko Bandelli, ki bi nedeljsko delo dovolil tudi družinskim članom lastnikov trgovin. Podporo amandmaju, ki ga je vložila SMC, so napovedali tudi v SDS.

Podporo zakonu v njegovi originalni različici so napovedali v DeSUS, NSi in SD. V slednji v upokojensko-študentskem amandmaju prepoznavajo tveganje za neustavnost zakona, na kar opozarja tudi Levica. Meira Hot je dejala, da v SD soglasno podpirajo izvirno različico predloga, ki izvršuje referendumsko voljo. Precej manjša odločnost je na današnji obravnavi vela iz besed besed Roberta Pavšiča (LMŠ). Napovedal je namreč, da glasovanje stranke ne bo enotno.