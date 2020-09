Sodnica Deja Kozjek je 36-letnega Maročana Safinija Alija spoznala za krivega posilstev dveh študentk v Ljubljani oktobra lani. Da bi uveljavil svojo voljo, je uporabil tako grožnje s smrtjo kot silo. Za spolni napad na posebno poniževalen način na takrat 22-letno študentko v študentskem domu na Kardeljevi ploščadi mu je prisodila enajst let zapora, za drugega, zgolj deset dni kasneje na drugo študentko na Metelkovi v Ljubljani, pa pet let. »Obsojenemu se tako izreče enotna 15-letna zaporna kazen. Sledila bo stranska kazen, izgon iz države za pet let,« je bila jasna sodnica Kozjekova. V kazen se mu sicer všteje čas v priporu od 30. oktobra lani. Ta se mu podaljša do pravnomočnosti sodbe oziroma začetka prestajanja kazni.

Sodni postopek zoper Maročana je potekal za zaprtimi vrati, in sicer zaradi varstva osebnega in družinskega življenja obeh oškodovank. Šlo je namreč za obravnavo izredno občutljivih kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti. Vendarle smo predstavniki medijev lahko bili prisotni tako na branju obtožnice aprila letos kot na včerajšnji sodbi, iz katere je razvidno, da je Maročan prvič »udaril« 20. oktobra lani. Z 22-letno študentko, ki jo je spoznal večer prej na Metelkovi, sta se najprej družila v skupni čajni kuhinji študentskega doma na Kardeljevi ploščadi. Dekle se je od njega poslovilo in šlo v sobo, on pa ji je, čeprav je temu nasprotovala, sledil. »Zaprl je vrata sobe, z roko jo je držal za vrat, jo potisnil na posteljo, jo lasal, boksal po rokah, nogah, prsih, ker se je upirala,« o strahotnih dogodkih tistega groznega večera piše v obtožnici. Ona je večkrat rekla 'ne, ne, prosim, ne', na kar se je napadalec odzval s pljunkom, ki ji ga je razmazal po obrazu. »Motherf**kerka, ki se igra z moškimi,« je zakričal nanjo in ji silo večkrat storil na postelji, zaključni napad je sledil pod prho. Ves čas ji je grozil, da jo bo ubil.

»Odnosi so bili soglasni«

Ko je odšel, se je dekle najprej zaupalo sostanovalcu in domačim, potem so poklicali policijo. Prijeli so ga šele kakih deset dni kasneje, po spolnem napadu na drugo dekle. Tudi ona je Safinija srečala na Metelkovi. Ponujal ji je drogo in denar, če bo naredila, kar on hoče. Ker se s tem ni strinjala, ji je grozil, da jo bo zabodel, sčasoma je strl njen odpor, jo pod prisilo odvedel do ploščadi bližnjega muzeja, jo slekel in spolno napadel. Rešil jo je naključni mimoidoči. Policija ga je prijela še isto noč, potem ko se mu je vmes že uspelo zateči v azilni dom, kjer je bival, in se preobleči. Obe študentki sta ga prepoznali kot storilca, on pa je vseskozi zanikal kakršno koli prisilo in trdil, da je vse potekalo s soglasjem obeh, prva žrtev naj bi po njegovih navedbah sama želela, da je do nje nasilen. Da je bil v sobi za Bežigradom, niti ni mogel zanikati, saj so na postelji našli njegovo spermo, izločki pa so bili tudi po telesu druge študentke. Kaj natančno je povedal v svojem zagovoru, pa ravno zaradi izključitve javnosti ni znano. Sodnica očitno ni verjela njegovi različici dogodkov.

Šestintridesetletni Safini je v rodni Casablanci do leta 2010 delal na ribiški ladji, po »političnem problemu« pa z vodnim skuterjem pobegnil v Španijo. Nekaj časa je živel v Franciji, kjer so še danes njegova sestra, nekdanja žena in njegov otrok, nato je z vlakom odpotoval v Italijo, sledili sta Slovenija in Hrvaška. »Sem sem se vrnil, ker sem se tukaj dobro počutil. Atmosfera je bila boljša,« je pojasnil razlog za vrnitev. V Maroku menda ni prišel v navzkriž z zakonom, je pa uradni zaznamek pokazal na težave v Skandinaviji, Nemčiji, Avstriji, čeprav naj bi bil po njegovih besedah v zaporu le pri nas. V Sloveniji je bil obsojen štirikrat, enkrat na dvoletno kazen zaradi ropa iz leta 2016, iz zapora je prišel šele septembra lani. Prav tako naj bi bil že kaznovan zaradi dveh tatvin in kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Za ta kazniva dejanja je dobil krajše pogojne kazni oziroma za eno od tatvin tri mesece »pravega« zapora.