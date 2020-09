Bolnega norveškega kralja Haralda prepeljali v bolnišnico

Norveški kralj Harald je bolan in so ga danes zjutraj hospitalizirali, so sporočili iz norveške kraljeve palače, vendar razlogov za to niso navedli. Kralj je na bolniškem dopustu, uradne kraljeve dolžnosti med njegovo odsotnostjo opravlja prestolonaslednik Haakon, so v kratki izjavi zapisali v palači.