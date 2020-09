V bolnišnicah zdravijo 60 bolnikov s covidom-19, 15 jih potrebuje intenzivno nego, domov so jih odpustili 11. V četrtek ni umrl noben bolnik s covidom-19, doslej skupaj 145.

Današnje številke so slabe. Daleč najslabše od izbruha pandemije, je uvodoma povedal uradni vladni govorec Jelko Kacin. Virus se še naprej širi, največ primerov, slaba četrtina, je zabeležena v Ljubljani. Širi se tudi med zdravstvenimi delavci in v domovih za starejše občane.

Novi primeri okužbe z novim koronavirusom so bili v četrtek razpršeni na 77 občin. Kar 52 primerov so potrdili v Ljubljani, po sedem v Domžalah in Črni na Koroškem, po šest v Mariboru in Celju, pet v Slovenskih Konjicah, po štiri pa v Kranju in Medvodah. Občinam z najmanj eno potrjeno okužbo se je pridružilo Središče ob Dravi.

V zadnjem času smo imeli vsaj dve neprijetni situaciji v delovnih organizacijah, vsaj 20 podjetij je imelo primer koronavirusa.

Delodajalci so dolžni narediti oceno tveganja in razmisliti, kako preprečiti vnos in širitev virusa v delovno organizacijo ter kako omogočiti normalen potek dela, je opozorila predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, prof dr. Metoda Dodič Fikfak.

»Težava so vhodi, izhodi, čik pavze, stranišča in kopalnice, kjer so ljudje blizu eden drugega, brez mask. Delodajalci na to pozabljajo, ker ne gre za delovni proces,« je dodala. Dolžnost delodajalca ni samo presoja tveganja in zelo natančen opis ukrepov, ampak tudi predvidevanja kaj se bo zgodilo; ne samo v prostorih delovnega procesa, ampak povsod, kjer se delavci združujejo.

Počakali bomo do jutri, da vidimo, kakšne bodo številke, je na vprašanje, če je že čas za dodatne ukrepe, odgovoril Kacin. Če bi se stvari dramatično poslabšali, bi se lahko vlada posvetovala že za vikend. Eden od ukrepov, ki so še na voljo, je zmanjšanje najvišjega števila ljudi, ki se lahko zbirajo, iz desetih na šest.