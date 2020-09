»Bi kaj dodali, tako in drugače, v besedah in številkah?« je radijski voditelj Aleš Smrekar vprašal tedaj že zmagovitega dražitelja, sicer starega znanca Vala 202, gospoda Sama iz Bauhausa. »Ta majica je simbolno gledano enako vredna zadnji zmagi v Planici na Elankah,« je odgovoril Samo. »Smo pri 45.000 evrih?« je voditelj Smrekar vprašal Sama. »Tako je.« je potrdil slednji, seveda tudi lastnik tistih Elanovih smuči, na katerih je do zmage v Planici leta 2016 poletel Peter Prevc in ki jih je kasneje na dobrodelni dražbi Vala 202 za projekt Botrstvo kupil Samo. A za projekt Botrstvo je bilo v tokratni dražbi, na kateri so na Valu 202 dražili rumeno majico letošnjega zmagovalca Tour de France Tadeja Pogačarja, pravzaprav skupaj zbranih rekordnih 47.009 evrov. Znesek bodo v zvezi prijateljev mladine Moste- Polje namenili za mlade športne talente iz socialno šibkih družin.

»Ta majica je rumena, bela in pikčasta,« je svoj dosežek, ki ga simbolizira rumena kolesarska majica, strnil Tadej Pogačar. »Ne moreš je kar tako dati nekomu, to res nekaj pomeni,« je dodal. Na Valu 202, kjer natanko deset let podpirajo projekt Botrstvo in za ta namen prirejajo dobrodelne dražbe športnih artiklov, so majico v začetku tedna začeli dražiti pri 10.000 evrih. V minulih dneh je dražba potekala izključno preko spleta, trije najboljši dražitelji pa naj bi dražili v živo na valovih Vala 202. V finalnem krogu dražbe, ko je majica dosegla ceno 18.000 evrov, sta nazadnje ostala le Danilo in Samo (njuna identiteta je znana sodelavcem radia, javnosti pa je nista želela razkriti), saj je tretji pred zaključnim dejanjem odstopil. »Predlagal bi, da začnemo pri Froomovi ceni, 23.500 evrov,« je že uvodoma presenetil Samo in s tem, ko je začetno vsoto finalnega dejanja dvignil za 5.500 evrov, nakazal tempo tokratne dražbe.

Skupni znesek desetih dražb: 232.009 evrov

To je bila sicer že deseta javna dražba Vala 202. Na prejšnjih devetih je bilo zbranih 185.000 evrov. Rekordni izkupiček, 45.000 evrov, so prinesle Prevčeve skakalne smuči po njegovi najuspešnejši sezoni leta 2016. Tudi kolesarske majice je že dražil Val 202, med temi natanko pred letom dni tudi rdečo majico Primoža Rogliča, s katero so zbrali 30.000 evrov. Rumeno majico iz Tour de France je podaril zmagovalec iz leta 2015, Chris Froom, prodana pa je bila za 13.500 evrov. Dresi Gorana Dragića, kolesarja Mateja Mohoriča in nogometaša Valterja Birse so v minulih letih dosegli ceno okoli 300 evrov, 2260 evrov pa hokejska palica Anžeta Kopitarja. Loka za čelo Luke Šulića in Stjepana Hauserja (2Cellos) sta bila prodana za 12.000 evrov, dres nogometnega kluba Chelsea, ki so ga podpisali vsi nogometaši v ekipi iz leta 2012, ko so osvojili naslov lige prvakov, za 15.100 evrov in dres Cristiana Ronalda za 9000 evrov. Za 30.000 evrov so bile na dražbi leta 2017 prodane superge, v katerih je slovenski košarkarski as Luka Dončić z ekipo dosegel zmago evropskega košarkarskega prvenstva. V sklopu projekta Botrstvo so sicer z donacijami zbrali že več kot 17,5 milijonov evrov.

»Imamo izjemne zgodbe teh otrok, ki prejmejo denar, zbran na dražbi, in verjame, da bomo tudi nad temi otroki, ki jim današnji izkupiček omogoča napredovanje, našli nove kolesarje, smučarje, košarkaše, judosite in ostale talente, ki se bodo lahko razvijali,« je po dražbi povedala Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Moste- Polje. Otroci nedvomno pišejo zgodbe o uspehu, je dejala. Na evropski in svetovni ravni. »Najbolj množično pa mladi košarkarji, ki jih tuji menedžerji že vabijo v svoje vrste,« je razkrila. Če vlagamo v otroke, vlagamo v družbo, vlagamo v našo prihodnost, je poudarila tisto, kar bi moralo biti zapisano v srca vseh nas. »Če bi vedela, kako pomagamo s tem projektom, bi ga podprla tudi politika,« je nazadnje dodala Ogulinova. Trenutno na svojega botra čaka 140 otrok v projektu Botrstvo.