Kustečeva se je namreč udeležila javne prireditve, ki jo je organiziral Olimpijski komite Slovenije (OKS) ob obisku predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomasa Bacha v Sloveniji. Na prireditvi je bilo 140 ljudi in niso nosili maske.

Zaradi tega se je ministrica znašla pod plazom kritik, češ da v šolah zapoveduje nošenje mask, medtem ko se sama tega ne drži. V opoziciji so ocenili, da bi ministrica morala zaradi tega odstopiti.

Kustečeva pa je na svoji facebook strani izrazila obžalovanje, ker na dogodku ni nosila zaščitne maske. Vendar je organizator po njenih besedah zagotovil, da so upoštevali priporočila in navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), je dodala. Iz previdnostnih razlogov pa je ostala doma in se v četrtek samoplačniško testirala na okužbo.