Občasno bo deževalo, možne tudi nevihte, ponekod že prihaja do razlivanja rek

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bo deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Pogostejše padavine bodo na zahodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ki bo predvsem ob morju in v višjih legah okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 24 stopinj Celzija.