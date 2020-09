Obilnejše padavine so nekaj težav povzročile v občini Renče-Vogrsko. Narasle vode iz zaledja pritokov reke Vipave so za krajši čas poplavile ceste in nekaj kleti v krajih Renče in Oševljek. Kot je za STA pojasnil župan Tarik Žigon, je voda tam vdrla v šest hiš. Ob cesti sta se sprožila tudi dva manjša zemeljska plazova, ki pa ne ogrožata nobenega objekta. Po njegovih besedah so se narasle vode umaknile že po približno četrt ure. Takoj zatem so začeli čistiti ceste in kleti.

Nevarnost je zaenkrat minila, noč pa bi lahko občini Renče-Vogrsko prinesla nove obilnejše padavine, je opozoril Žigon. Civilna zaščita in prostovoljno gasilsko društvo sta zato vzpostavila poplavno stražo, ki bo v pripravljenosti tudi v soboto in nedeljo.

O težavah poročajo tudi iz drugih delov severne Primorske. Po navedbah regijskega štaba civilne zaščite so hitro so naraščali številni hudourniki in reke, sprožilo se je tudi veliko manjših, pa tudi večjih, zemeljskih plazov. Tako je zaradi zemeljskega usada v Potoku pri Dornberku v občini Nova Gorica ogrožena stanovanjska hiša, v Dragi plaz ogroža gospodarski objekt, v Lokah je voda zalila proizvodni obrat Peloz. Sicer pa so zalite številne kleti in pomožni prostori v več krajih v tej mestni občini.

V občini Ajdovščina je zaradi naraščanja vode ogrožena kmetija v Brjah, v industrijski coni v Batujah povzročajo preglavice številni hudourniki. V občini Miren Kostanjevica pa narasle vode, kot velikokrat, ogrožajo predvsem cestno povezavo Miren-Renče, pri kraju Vrtoče.

Po podatkih regijskega štaba civilne zaščite za severno Primorsko je na več kot 70 intervencijah sodelovalo oziroma še vedno sodeluje več kot 170 gasilcev in pripadnikov civilne zaščite.

Obilno deževje je popoldne prizadelo tudi Koroško. Prizadeta so bila območja občin Črna na Koroškem, Dravograd, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju in Slovenj Gradec. V večini primerov je voda ogrožala in zalivala prostore objektov, sprožilo se je šest zemeljskih plazov, poplavilo dve cesti, zaradi razmočenega terena in vetra pa se je podrlo drevo, so sporočili iz državnega centra za obveščanje. Nekaj težav je deževje povzročilo tudi v Izoli, Domžalah, Mozirju in Sevnici, so še zapisali.

Po napovedih agencije za okolje bo ponoči oblačno, pogosto bo deževalo. Meja sneženja se bo spustila do okoli 1500 metrov nad morjem. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 10, ob morju okoli 13 stopinj Celzija.

V soboto bo dež postopoma ponehal, oblačnost se bo popoldne trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija.