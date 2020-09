Za jezernike je 34 točk dosegel Anthony Davis, ki si je sedem minut pred koncem tekme poškodoval gleženj, a je stisnil zobe in odigral tekmo. LeBron James je ob zmagi dodal 26 točk. Pri poražencih se je najbolj izkazal Jamal Murray, ki se je ustavil pri 32 točkah. Drugi strelec za Nuggets je bil Jerami Grant s 17 točkami, medtem ko jih je prvi zvezdnik moštva, Nikola Jokić, dosegel 16. Slovenskega košarkarja Vlatka Čančarja ni v ekipi za končnico pri Denverju.

Los Angeles je vodil večino tekme. Zadnjič je bil izid izenačen pri 12:12, a je Denver ostajal blizu. Najvišja prednost jezernikov je znašala 12 točk, tekmeci pa so se jim pred začetkom zadnje četrtine približali na vsega tri točke. Statistika najboljšega moštva zahodne konference pa je ostala brezmadežna, saj so v tej sezoni dobili še 52. srečanje, na katerem so vodili po treh četrtinah.

V zadnji četrtini je James osebno prevzel pokrivanje Jamala Murrayja. »Vedel sem, da se tekma odloča in da mu je šlo odlično. Fant je poseben, predstavlja nevarnost tako od daleč kot v raketi. Toda verjel sem v svoje obrambne sposobnosti in videoanalize in to, kar mi povedo trenerji. Soigralcem sem dejal, da ga bom prevzel. Uspelo mi ga je nekajkrat ustaviti in dobiti skok,« je dejal 35-letnik, ki je tik pred desetim nastopom v finalu lige NBA.

Na četrti tekmi je bil sicer odločilen predvsem skok v napadu. Lakers so v tem elementu ujeli 12 žog, Denver šest manj, razlika v točkah iz drugih priložnosti v napadu pa je bila kar 25:6 v korist moštva iz Los Angelesa.

»To je velika številka in to se nam je dogajalo skozi celotno srečanje. To je velika razlika, ki jo je težko premagati. Dobro smo igrali v obrambi, toda manjkala je pika na i, da bi pobrali skok. Na tretji tekmi smo dovolili le štiri skoke v napadu ter prejeli štiri točke. Razumeti, zakaj v tem poslu izgubljaš in zmaguješ, je kritično. In v tem pogledu smo bili tokrat slabi,« je po tekmi dejal trener Denverja Mike Malone.

Velja omeniti, da so Nuggets doslej že dvakrat v seriji zaostajali s 1:3, a se uspeli vrniti tako proti Utah Jazz v prvem krogu kot proti Los Angeles Clippers v konferenčnem polfinalu.

Peta tekma finala zahodne konference bo na sporedu v nedeljo ob 3. uri. V soboto ob 2.30 pa morebiti odločilna tekma čaka tudi košarkarje Miami Heat, ki se bodo v peti tekmi finala vzhodne konference pomerili z Boston Celtics. Slovenski košarkar Goran Dragić in soigralci v zmagah prav tako vodijo s 3:1.