Evropski superpokal je bil po marčevski prekinitvi tekmovanj zaradi novega koronavirusa prvi obračun na evropski sceni z gledalci na tribunah. Evropska nogometna zveza se je za to odločila kljub nekaterim kritikam in na stadion spustila 16.000 ljudi. "To ni niti tretjina kapacitete," je pojasnil predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

"Ukrepi so strogi in tukaj tveganja za zdravje navijačev ni. Najlažje je, da ne bi ničesar naredili. Zdravje je seveda na prvem mestu, ampak mi želimo prinesti tudi upanje," je odločitev o gledalcih še pojasnil Čeferin. Med temi je bilo največ madžarskih ljubiteljev nogometa, medtem ko je stadion obiskalo približno 1200 Bayernovih in le 350 pristašev Seville.

Na koncu so se veselili nemški navijači, ki so videli drugo superpokalno zmago Bayerna, prvo je dosegel 2013. Sevilla, ki je pred tem prav tako slavila enkrat, pa je izgubila še peti superpokal v nizu.

Tekmo so bolje začeli Andaluzijci, ki so unovčili najstrožjo kazen v 13. minuti, potem ko je David Alaba nepravilno oviral Ivana Rakitića. Strelec je bil Lucas Ocampos. Bavarci so prvič resneje zagrozili v 21. minuti, ko je iz ugodnega položaja iz bližine zgrešil Thomas Müller. V 26. je zgrešil še Benjamin Pavard, v 30. pa je novo priložnost zapravil še Robert Lewandowski po protinapadu. V 34. minuti pa je Bayern izenačil, ko je povratno žogo Lewandowskega z 12 metrov v mrežo poslal Leon Goretzka.

V 46. minuti se je izkazal Bayernov vratar Manuel Neuer po poskusu Luuka de Jonga, v 51. so Bavarci prek Lewandowskega znova zadeli, a je bil Poljak v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 1:1. V 63. je zadel še Leroy Sane, a so sodniki tudi tega razveljavili zaradi domnevnega prekrška Lewandowskega.

V 78. minuti je nov poskus Müllerja ustavil vratar Seville, v 87. pa je imel Youssef En-Nesyri izjemno priložnost za zmago Seville, ko je po protinapadu prišel sam pred Neuerja, slednji pa se je izkazal. Sledil je podaljšek, v tem je takoj En-Nesyri prišel v priložnost, Neuer je preusmeril žogo v vratnico, a je bil nogometaš Seville tudi v prepovedanem položaju.

V 100. minuti je Joshua Kimmich zgrešil iz bližine, malce pozneje je bil neuspešen še Corentin Tolisso. V 104. minuti pa so Bavarci povedli. Najprej je Alaba močno streljal, vratar Seville je žogo odbil, a le na glavo Javija Martineza, ki je zadel z desetih metrov.