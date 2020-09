Na začetku epidemije, 20. marca letos, je zagorelo v kleti hiše v Klemenčičevi ulici v Mariboru. Gasilci so požar pogasili, še veliko večje delo pa je čakalo kriminaliste. Ne samo da so, kot je pri požarih običajno, morali odkriti vzrok zanj, pač pa so po pol leta zaključili obsežno kriminalistično preiskavo s področja drog ter trgovine z eksplozivi in orožjem. Gasilci so že pri gašenju namreč naleteli na precej velik nasad konoplje. In klobčič se je odvil…

Najprej glede vzroka požara. Ta je nastal zaradi malomarnosti pri napeljavi električne energije. Za napeljavo je poskrbel 44-letnik, ki je tako osumljen kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Požar se je namreč razširil po celotni kleti stanovanjske hiše, gasilci pa so preprečili, da bi se razširil na celotno hišo in še sosednje, saj gre za strnjeno naselje.

Elektriko je možakar nujno potreboval za gojenje prepovedane konoplje. V hiši sta skupaj s pajdašem imela kar sedem prostorov, namenjenih gojenju te rastline. Skupaj so našli kar 722 sadik ter še poldrugi kilogram že posušene in pripravljene droge za prodajo.

Elektriko je osumljeni tudi kradel, tako da ga čaka še obtožba zaradi tatvine. Na omrežje se je namreč priklopil mimo merilne omarice. Kriminalisti so mu dokazali krajo elektrike v vrednosti 8500 evrov. Štiriinštiridesetletnik je od sredine junija po odločitvi preiskovalnega sodnika sicer že v priporu.

Iz Maribora v Lendavske gorice, Beltince in Šmartno ob Paki

A to še ni vse. Preiskava se je nadaljevala v Lendavskih goricah, kjer je omenjeni 44-letnik skupaj s še enim, 26 let starim pajdašem prav tako gojil konopljo. V tamkajšnjem »laboratoriju« so našli 107 sadik in 41 gramov posušene droge.

Pot je kriminaliste potem vodila še v Beltince. Tam je 26-letnik imel še en »posebej prirejen prostor za gojenje konoplje« in tam so zasegli še 95 sadik, nekaj malega posušene trave, smole in amfetaminov. Pri tej preiskavi pa so kriminalisti naleteli še na pravo skladišče orožja, streliva in eksploziva. 9. septembra je 26-letnika zaslišal preiskovalni sodnik in ga poslal v pripor.

A to še ni vse! Taisti osumljeni iz Beltincev je sodeloval še z enim nepridipravom, in sicer vrstnikom iz Šmartnega ob Paki. Ta naj bi mu v nakup ponujal večjo količino kalijevega perklorata, ki je pomembna sestavina za izdelavo eksploziva. V torek so se zato kriminalisti oglasili še v Šmartnem pri Paki in zasegli večjo količino te kemikalije ter nekaj pušk.