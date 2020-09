V hokejskem Tivoliju poteka odločilni krog pogajanj za novega trenerja Olimpije. Vodstvo kluba po razhodu z Ivom Janom išče njegovo značajsko nasprotje. V igri se niso znašli samo domači trenerji, ampak tudi slovita imena iz tujine, kakršnih v slovenskem hokeju še ni bilo. V finalnem izboru je ostala peščica kandidatov, končno odločitev pa bo Olimpija verjetno sprejela do konca tedna.

»Trener mora biti strokoven in analitičen. Iščemo močno osebnost, ki jo bodo igralci spoštovali in sledili njeni viziji. Pričakujemo, da bo novi trener v ekipo vnesel tisto, kar nam manjka na začetku sezone. To je prava reakcija ob pravem času,« pravi predsednik ljubljanskega kluba Miha Butara , ki po razrešitvi Iva Jana vodi pogajanja z vrsto trenerjev. »Izjemno sem bil presenečen, da se je javilo ogromno kandidatov, ki so pripravljeni prevzeti trenerski položaj članskega moštva Olimpije. Klicali so me različni agenti in tuji trenerji z različnimi izkušnjami. V stiku smo tudi z nekaterimi trenerji reprezentančnega kova, ki so delovali v močnih ligah,« je še pristavil Butara.

Summanen ali Constantine?

Po naših informacijah je najbližje tivolskemu pragu sloviti 58-letni finski strokovnjak Raimo Summanen, ki ima glede na igralsko in trenersko kariero izjemna priporočila. V ligi NHL je zaigral za Vancouver in Edmonton, s katerim je osvojil Stanleyjev pokal. Bil je član finske olimpijske reprezentance in leta 1995 pred koncem športne poti postal svetovni prvak. V domovini je tako cenjen, da so ga sprejeli v finski hokejski hram slavnih. Uspešen je tudi v trenerskem poklicu, kjer vseskozi ohranja stik z najvišjo hokejsko ravnijo. Preizkusil se je v finski, švicarski in ruski ligi, obenem ima tudi selektorske izkušnje. Leta 2004 je finsko reprezentanco popeljal do srebrne kolajne na svetovnem prvenstvu in bil odpuščen zaradi nesoglasij z igralci. Summanen je očitno trener s trdo roko, saj so mediji poročali, da so bili igralci nezadovoljni z njegovimi metodami, ko je bil pred desetimi leti trener ruskega moštva Avangard iz Omska. Lani je deloval na Slovaškem, po vrnitvi v domovino pa vodi hokejski kamp s finskimi zvezdniki iz lige NHL.

Imenovanje Summanena bi pomenilo, da se v slovenski hokej po dolgih letih zatišja vrača znanje iz tujine. Slovenija ima načeloma dobre izkušnje s finskimi trenerji – Kari Savolainen je našo reprezentanco nekoč obdržal v skupini A, Hannu Järvenpää pa je Olimpijo popeljal do polfinala avstrijske lige. Ker so v zaključku pogajanj za novega tivolskega trenerja možni preobrati, se na koncu lahko zgodi, da bo Olimpijo prevzel 61-letni ameriški strokovnjak Kevin Constantine. Njegova igralska kariera v vlogi vratarja ni bila tako blesteča kot pri Summanenu, ima pa dolgoletne trenerske izkušnje iz lige NHL, kjer je na klopi San Joseja, Pittsburgha in New Jerseyja služboval na 427 tekmah. Potem ko se je preizkusil v številnih severnoameriških ligah, je v Evropi deloval v francoskem in švicarskem prvenstvu. Zadnja tri leta si kruh služi v Južni Koreji.