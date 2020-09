Ko so košarkarji Miamija klonili na tretji tekmi finala vzhodne konference proti Bostonu, so vsi po vrsti izpostavljali dve stvari – obrambo in boljši začetek. Rečeno, storjeno. Moštvo s Floride je na četrtem obračunu dvignilo agresivnost v obrambi, prvič pa si ni hitro nabralo višjega zaostanka. Rezultat je bil zmaga, s katero je Miami v seriji povedel s 3:1 in je le še korak do uvrstitve v veliki finale. V enajstih dosedanjih primerih vročica takšne prednosti v končnici še ni zapravila. Junak zmage je bil 20-letni Tyler Herro, ki je dosegel kar 37 točk, kar je rekordni dosežek novinca v konferenčnih finalih vseh časov. Pomemben prispevek k zmagi pa je znova dodal Goran Dragić (22 točk, pet skokov, tri asistence), ki je v zaključku dosegel ključnih pet točk.

»Po eni strani sem presenečen, po drugi pa niti ne. Enostavno se ne ustraši pomembnih trenutkov. Vso sezono lahko od blizu spremljam, kako nadarjen je. Ob tem pa ima še veliko prostora za napredek, kar pomeni, da lahko v kratkem postane eden najboljših posameznikov v ligi,« je pohvale na račun Tylerja Herra stresel Goran Dragić. Herro, ki ga je Miami na naboru izbral kot 13., je na dosedanjih tekmah v končnici zadel že nekaj pomembnih metov, tokrat pa je bil vroč ves čas, ko je bil na parketu.

Miami se je držal dogovorov in v tekmo krenil precej bolj zavzeto ter tako ni dovolil, da bi si Boston hitro nabral višjo prednost. Obenem je dobro funkcionirala tudi obramba, košarkarji trenerja Erika Spoelstre pa so na celotni tekmi izgubili vsega osem žog. Boston na drugi strani 19. »Bostonu nismo dovolili, da bi razvil hitro igro. Prisilili smo jih v postavljene napade, kar je bila voda na naš mlin. V napadu pa… Celotno sezono lahko vidite, da nam je vseeno, kdo je najboljši strelec. Iščemo prostega igralca ali tistega, ki je določen večer vroč. Kemija, ki smo jo ustvarili v slačilnici, je za ligo NBA nenavadna. Radi igramo drug z drugim in se veselimo vsake tekme posebej. S takim odnosom lahko pridemo daleč in nadoknadimo marsikateri primanjkljaj,« pravi Dragić, ki je bil v podobnem položaju že pred tremi leti, ko je kot kapetan slovensko reprezentanco popeljal do naslova evropskih prvakov.

34-letni Ljubljančan pravi, da evforije po tretji zmagi v konferenčnem finalu v slačilnici ni bilo. »Takoj po tekmi smo dejali, da posel še ni dokončan. Smo v prednosti, a dokler ne dobimo še ene tekme, nam to prav nič ne pomaga. Boston se ne bo kar predal, zato moramo v naslednjo tekmo kreniti, kot da smo mi v zaostanku.« Dragić je v zaključku zadel izjemno pomembno trojko, a je med tekmo zgrešil nekaj lahkih metov. Take stvari ga ne iztirijo več. »To pride z izkušnjami. Osredotočam se na naloge v obrambi, v napadu pa izkoriščam trenutke, ko sem prost ali ko vidim luknje v obrambi. Verjamem vase in ne odneham ob prvi oviri.«