Potem ko je v lanski sezoni pandemija koronavirusa preprečila, da bi dobili novega državnega košarkarskega prvaka, je glavna želja vseh sodelujočih pred začetkom nove, da bi potekala brez večjih zapletov. Novinec med prvoligaši je kranjski Triglav, ki je bil ob prekinitvi prvi v 2. SKL, medtem ko ni izpadel nihče. V prvem delu tekmovanja bo tako igralo deset klubov, Cedevita Olimpija pa se bo zaradi obveznosti v evropskem pokalu in ligi ABA tekmovanju pridružila v drugem delu. V ligo za prvaka se ob Ljubljančanih uvrsti prvih pet moštev po prvem delu, drugih pet pa čaka liga za obstanek. Zadnja dva kluba izpadeta v 2. SKL.

Napovedi, da bodo košarkarski prvoligaši zaradi krize, povezane s koronavirusom, zapirali vrata, se ni uresničila. Še najbližje temu je bila Primorska, pri kateri so se nabrali visoki dolgovi, a jih je v zadnjem hipu rešil vlagatelj iz ZDA. Koprčani bodo tako branili državni naslov, a v to, da bi lahko mešali štrene pri vrhu, verjame redko kdo. Klub ima namreč silne težave s sestavo moštva, zato bo zanimivo videti, v kakšni postavi bo igral nedeljsko tekmo proti Heliosu. »Stanje v ekipi trenutno zaradi znanih dogodkov ni najboljše. Še vedno smo v procesu sestavljanja ekipe. A nam bo uspelo urediti tudi to. Ciljev še ne moremo postavljati, saj so povezani z okrepitvami, ki nam jih bo uspelo pripeljati. Kljub vsemu ostajamo pozitivni in verjamemo, da bo sezona uspešna,« pravi trener Andrej Žakelj. V ekipi Primorske so za zdaj Luka Vončina, Jurij Macura, Erjon Kastrati, Matej Rojc, Rok Nemanić, Bojan Radulović, Jan Dornik, Urban Durnik, Matic Hrabar in Jošt Ferlin.

1. SKL, 1. krog, jutri ob 18. uri: Triglav – Podčetrtek, ob 19. uri: Krka – Šenčur, Hopsi – Zlatorog, Rogaška – Šentjur, nedelja ob 20. uri: Primorska – Helios.