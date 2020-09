Protesti in streljanje po odločitvi, da policisti ne bodo obtoženi za smrt temnopolte reševalke

Z velikim zanimanjem so v ZDA v torek pričakovali odločitev, ali bosta tožilstvo in velika porota vložila obtožnico za uboj temnopolte zdravstvene reševalke Breonne Taylor (26), ki je v Louisvillu v Kentuckyju umrla pod policijskimi streli na svojem domu, kamor so vdrli v okviru preiskave razpečevanja mamil. Ko je prišla odločitev, da bo eden od treh sodelujočih v akciji obtožen manjšega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti sosedov, so v številnih ameriških mestih izbruhnili protesti proti sistemskemu rasizmu, najprej v samem Louisvillu, kjer je prišlo do spopadov z organi reda, v streljanju pa sta bila ranjena dva policista. Osebo, ki je streljala, so aretirali, življenji policistov nista ogroženi.