Slovenski klubi so končali nastope v evropskih tekmovanjih. Potem ko je Maribor senzacionalno izpadel proti severnoirskemu Colerainu in povsem razglašena Olimpija proti Zrinjskemu iz BiH, sta se v tretjem krogu kvalifikacij za evropsko ligo poslovila še Celje in Mura. Bojazljivi Celjani so brez pravega boja, saj si v 120 minutah niso priigrali niti ene priložnosti, izgubili na gostovanju v Armeniji pri Araratu po podaljšku z 0:1. V nasprotju s Celjani se je Mura v Fazaneriji pogumno borila s slovitim PSV Eindhoven, ki pa je bil izjemno učinkovit pri realizaciji svojih priložnosti. Nizozemci so imeli učno uro učinkovitosti, saj so prve štiri gole dosegli iz štirih strelov v okvir gola.

PSV kaznoval vsako napako Mure »Odigrali smo dobro tekmo, zmanjkala pa nam je kakovost. Čeprav PSV Eindhoven premore mlade igralce z veliko talenta, smo bili na dovolj visoki ravni, zato je izid 1:5 previsok glede na dogajanje na zelenici. Fantom ne očitam ničesar. Ponosen sem na delo, ki smo ga opravili v Evropi, zdaj pa je treba čim prej preklopiti na slovensko sceno,« je po tekmi povedal trener Mure Ante Šimundža za televizijsko postajo Sportklub. Mura se je zelo pogumno podala v dvoboj s slovitim PSV Eindhoven. Četa trenerja Anteja Šimundže je bila v prvem polčasu enakovredna v igri, gostje pa so na odmor odšli z vodstvom z 2:1 po zaslugi učinkovitosti. Nizozemci so izkoristili obe priložnosti. Vodilni zadetek Malena, največjega zvezdnika PSV Eindhoven s tržno vrednostjo 25 milijonov evrov, je bil šolski primer gola iz prekinitev po podaji iz prostega strela. A vodstvo Nizozemcev je trajalo le štiri minute. Vrhunsko akcijo sta izpeljala Filipović v vlogi podajalca ter Kouter s preigravanjem in popolnim diagonalnim strelom, saj se je žoga od vratnice odbila v mrežo. Gol je dal Muri krila, a Nizozemci so povedli v 28. minuti s kančkom sreče, saj je bil Mauro Junior v pravem trenutku na pravem mestu, da je odbito žogo od hrbta domačega branilca spravil v mrežo. V drugem polčasu je Mura dvakrat zatresla levo vratnico gola, v katerem je stal Švicar Mvogo, Nizozemci pa so jim dali lekcijo, kako se na evropski ravni kaznuje vsaka napaka in kaj pomeni globinska podaja, s katero iz igre vržeš pol obrambe. Realizatorja priložnosti sta bila dvakrat rezervist Gakpo in še drugič na tekmi Malen. Mura se tudi ob zaostanku treh golov ni predala in je poskušala doseči še drugi gol, a je vedno zmanjkala mat poteza. »PSV z mlado in poletno ekipo nas je kaznoval za vsako napako. Mi svojih priložnosti žal nismo izkoristili. PSV nam ni dal dihati, vseskozi je pritiskal na nas. Zaradi njihovega presinga nismo imeli dovolj časa za razmišljanje, kam boš dal žogo. Bilo je težko,« je tekmo videl strelec edinega gola za Muro Nino Kouter.

Nečastno slovo Celja iz Evrope Premalo tekmovalni Celjani so bili v Armeniji kaznovani za bojazljivo igro brez strasti in poguma. Na najpomembnejši tekmi v zgodovini kluba je zelo skromni Ararat po 110 minutah mučenja izpeljal zmagovito akcijo za napredovanje v zadnji krog kvalifikacij za ligo Evropa. Armenci so si za nagrado priigrali mikaven dvoboj s Crveno zvezdo, slovenski prvaki pa se sklonjenih glav poslavljajo z evropskega prizorišča. Celjski nogometaši se na azijskih tleh nikakor niso znašli v vlogi favoritov. Namesto da bi tekmecu vsilili svojo igro, so se preveč previdno postavili v obrambo in čakali, da se bo kaj zgodilo. Slab dan je imel tudi trener Dušan Kosić, ki z roba igrišča prav z nobeno reakcijo ni spremenil poteka obračuna. »To je bila težka in trda tekma, v katero smo vložili precej energije. Težko se sprijaznimo s porazom, vendar moramo nasprotniku športno čestitati, saj si je zaslužil napredovanje. Imeli smo svoje trenutke, toda na evropski ravni odloča vsaka napaka. Želeli smo pokazati več vsebine, a v tem trenutku je to naš domet. Ne moremo biti v celoti zadovoljni z našo podobo, a fantje morajo dvigniti glave, saj so na mednarodni sceni pridobili dragocene izkušnje,« je komentiral Dušan Kosić, ki bo po prihodu v domovino skupaj z ekipo odšel v 24-urno samoizolacijo. Armenci so zadeli iz edine resne priložnosti na tekmi, potem ko se je na robu kazenskega prostora zapletel Dangubić in izgubil žogo. Celjani so ostali brez idej tudi v zadnjih desetih minutah, ko so lovili izenačenje, da bi tekmo podaljšali v izvajanje enajstmetrovk. Razočaranim grofom tako niti v Erevanu ni uspelo prikriti, da so dva meseca po velikem slavju ob osvojitvi naslova državnega prvaka daleč od šampionske podobe. Moštvo je ostalo brez bojevniškega duha in ni več lačno zmag, zato je po neuspešnem začetku sezone vprašljiva prihodnost Kosića. Čustveno izpraznjenim Celjanom ne gre niti v državnem prvenstvu, kjer so po štirih krogih še vedno brez zmage.

Ararat – Celje 1:0 po podaljšku (0:0) Strelec: 1:0 Vakulenko (111). Center nogometne akademije, brez gledalcev, sodnik: Beaton (Škotska) – 6, rumeni kartoni: Vakulenko, Gouffran; Božić, Vrbanec, Kerin, Dangubić, Stojinović. Ararat: Čupić 5, Humanes 5 (od 83. Otubanjo 5), Vakulenko 6, Meneses 5, Alemao 5, Gouffran 5 (od 106. Ambartsumyan 5), Shahinyan 5, Sanogo 5, Lima Duarte 5, Martinez 5 (od 120. Ogana –), Narsingh 5, trener: Campana 5. Celje: Rozman 5, Marandici 5, Stojinović 5, Zaletel 5, Brecl 5, Vrbanec 5 (od 91. Pungaršek 5), Štravs 5 (od 99. Benedičič 5), Božič 5 (od 113. Kuzmanović), Lotrič 5, Kerin 5 (od 86. Novak 5), Dangubić 4, trener: Kosić 4. Igralec tekme: Sergij Vakulenko (Ararat). Streli v okvir gola: 1:2, streli mimo gola: 6:3, blokirani streli: 1:2, koti: 3:5, prepovedani položaji: 1:4, prekrški: 19:19, prosti streli: 22:20, število napadov: 133:105, število nevarnih napadov: 76:73, posest žoge (v odstotkih): 55:45.