Tamara Zidanšek se bo v posamični konkurenci najprej pomerila s Španko Garbine Muguruza, zmagovalko Rolanda Garrosa v letu 2016 in Wimbledona leto kasneje ter enajsto nosilko letošnjega turnirja v Parizu, medtem ko Kajo Juvan čaka obračun z Nemko Angelique Kerber. Dvaintridesetletna na Poljskem rojena Nemka doslej ni bila posebej uspešna v francoski prestolnici, najdlje se je prebila do četrtfinala v letih 2012 in 2018, zato pa je nekdanja prva dama na svetu slavila na preostalih treh turnirjih v Melbournu in New Yorku v letu 2016 ter pred dvema letoma v Wimbledonu.

Bedenetov tekmec v uvodnem krogu Rinderknech nima nobenih izkušenj s posamičnimi nastopi na turnirjih za grand slam. Petindvajsetletni Francoz je lani nastopil v Rolandu Garrosu in izpadel v prvem krogu med moškimi dvojicami, trenutno pa je na 164. mestu na lestvici ATP, medtem ko je 31-letni Bedene na 55. mestu.

Od Rinderknecha je po tekmovalni plati bolj izkušena njegova rojakinja Parryjeva, trenutno 304. igralka na lestvici WTA. Osemnajstletna teniška igralka iz Nice se je lani prebila v drugi krog OP Francije, enajst let starejša Hercogova in 47. igralka na svetu je v tem dvoboju uvodnega kroga vsekakor papirnata favoritinja.

Prvopostavljena Romunka Simona Halep se bo v odsotnosti prve dame na svetu in lanske zmagovalke, Avstralke Ashleigh Barty, v uvodnem krogu pomerila s Španko Saro Soribbes. Od "top 10" igralk na svetu bosta poleg Bartyjeve manjkali tudi Japonka Naomi Osaka, letošnja zmagovalka turnirja v Flushing Meadowsu, in Kanadčanka Bianca Andreescu.

Američanka Serena Williams, ki že dlje časa naskakuje 24. posamično zmago na turnirjih za grand slam - v tem primeru bi ujela avstralsko rekorderko Margaret Court - se bo v prvem krogu pomerila z rojakinjo Kristie Ahn.

Vodilnega igralca na lestvici ATP, Srba Novaka Đokovića, v uvodnem dvoboju čaka Šved Mikael Ymer, tekmec Španca Rafaela Nadala, sicer 12-kratnega zmagovalca največjega turnirja na peščeni podlagi na svetu in branilca lanskega naslova, pa bo Belorus Jegor Gerasimov.

Avstrijca Dominica Thiema, zmagovalca nedavnega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, v uvodnem krogu čaka Hrvat Marin Čilić.

V kvalifikacijah za nastop na letošnjem turnirju za grand slam v Parizu so nastopili še trije Slovenci, vsi so bili neuspešni. Dalilo Jakupović je premagala Švicarka Leonie Kung, od Blaža Role je bil boljši Italijan Gian Marco Moroni, od Blaža Kavčiča pa Rus Andrej Kuznjecov.

Odprto prvenstvo Francije bo na sporedu med 27. septembrom in 11. oktobrom.