Ali pa iz Loma prek Tržiča v Begunje in naprej do Smokuča, morda? Silno jezni so naši severozahodni Slovenci in nič kaj manjša ni jeza marsikje drugod. Zdaj, ko je treba pri bencinu gledati na vsak cent, zdaj se bo dalo tudi prihraniti. In če bomo dovolj pridni pri iskanju najcenejše pumpe, bomo tudi mi, navadni smrtniki, morda prihranili za kakšno Petrolovo delnico in ob naslednjih vladnih ukrepih celo kaj zaslužili kot Andrej iz Štajerske. Menda je podjetni minister že vložil nekaj denarja v računalniški startup, ki se ukvarja z razvojem neke aplikacije, prek katere bo mogoče kar prek telefona ugotoviti, kje je najcenejši bencin. Evo, pa bo Andrej spet zaslužil, Gorenjci pa prihranili. Pa smo vsi srečni.