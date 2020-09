September se še ni končal, končali pa so se septembri iz prejšnjih let. Od zadnjih desetih jih je bilo v Sloveniji kar šest pretoplih. Najbolj je od povprečja odstopal leta 2011, ko je bil za okoli 3 stopnje nad povprečjem. Morda se vam zdi malo, a za povprečno mesečno temperaturo je to res veliko. In kaj je bilo s preostalimi štirimi? Dva sta bila prehladna, preostala dva pa nekako v dolgoletnem povprečju. Letošnji je na dobri poti, da se bo pridružil tistim pretoplim, a zadnjih pet dni bo hladnejših, zato ne bi bil rad preveč pameten, kako bo s povprečno septembrsko temperaturo, ko se bo mesec končal.

O temperaturnih trendih seveda lahko govorimo šele v precej daljših časovnih obdobjih. A tudi primerjave med enakim mesecem v različnih letih nam ne povedo kaj dosti, gledamo predvsem letne temperature. In kako potem kaže temu nesrečnemu letu 2020, z vremenskega stališča, seveda? Poglejmo podatke za Ljubljano, saj so podatki s preostalih meteoroloških postaj precej podobni oziroma kažejo zelo podobna odstopanja. Letošnji januar je bil skoraj za stopinjo in pol pretopel. Najbolj se je »pregrel« februar, ki je dolgoletno temperaturno povprečje presegel kar za okoli 4,5 stopinje. Naj vam osvežim spomin: padavin je bilo bolj malo, še zlasti v zahodni polovici države, sonca pa za kakih 25 odstotkov več kot običajno. V notranjosti Slovenije je bilo le tri do štiri dni čez dan manj kot 10 stopinj. Če bi bil jaz zima, bi me bilo sram. Ponoči se marsikje ves mesec ni ohladilo na manj kot –5 stopinj, še v Ratečah ne! Tam je pobralo še tisto malo snega iz januarja, kar so ga imeli. Sneg res ne mara globalnega segrevanja.

Marec je bil v toploti vendarle zmernejši, toplejši od povprečja je bil za slabo stopinjo. Zato pa je zmernost spet nekoliko pokvaril april, ki je bil pretopel za dve stopinji. In potem »tisti« maj. Verjetno ga niste pozabili. Pogosto je deževalo, čeprav količina ni bila prav velika, ponekod celo malo pod mesečnim povprečjem. Sonca smo imeli skoraj povprečno količino. In temperatura malce pod povprečjem. Izstopala je Primorska z bolj sončnim, suhim in toplejšim vremenom. Junij in julij sta bila malenkost pretopla, avgust kar za dve stopinji. Ledeniki pa jočejo.