Mladi so po pravilu uporniki, saj morajo biti, to je pozitivna lastnost mladosti. To bi javni poklici že morali vedeti. Pa starši tudi. V izobraževanju policistov je, tako je videti, premalo psiholoških in pedagoških vsebin, zato podlegajo grobosti, celo nad mlado osebo, ker ne znajo drugače. Tudi ostali, šoferji, redarji, izkoriščajo za vsako figo uradno nasilje, saj vedo, da jim prekoračitev ne moreš dokazati. Še prič ne dovolijo. Meja je pa tanka.

Koleno in na tla sta povsem nepotrebna ukrepa. Ustava ščiti dostojanstvo tudi mladih! Namesto lisic bi v teh vrelih in občutljivih časih morali vsi ti imeti vrečko z maskami.

Prvo masko sem dobil ob okencu prijazne banke. Drugo pri podjetniku. To so ljudje z modrostjo.

Mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana