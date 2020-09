Slovenski državni prvaki so se za preboj v odločilni krog kvalifikacij merili z armenskimi. Izbranci Dušana Kosića so bili za marsikoga v vlogi favorita, a po (preveč) previdnih in nerazburljivih prvih 110 minutah so nato prejeli usodni zadetek, ki je končal njihovo evropsko pot. Tujcev polna ekipa šele leta 2017 ustanovljenega kluba si je tako priigrala boj za skupinski del, zadnja ovira pred tem pa bo beograjska Crvena zvezda.

Ekipi sta v prvem polčasu pokazali bolj ali manj previdno predstavo z malo priložnostmi. Velja omeniti nenatančen poskus Matica Vrbanca v tretji minuti, v 20. je Ivan Božić dosegel zadetek, a iz prepovedanega položaja, v 44. pa je bil Luka Kerin malce prekratek po podaji Amadeja Brecla v kazenski prostor.

V 50. minuti pa so prvič na tekmi resneje zagrozili domačini, ko je malce z desne sprožil Furdjel Narsingh in z diagonalnim strelom zgrešil cilj. Celjani so sicer imeli rahlo terensko pobudo, v 63. minuti pa so do strela z glavo spet prišli domači, a je Jeisson Martinez žogo poslal čez gol.

Nadaljevanje je bilo tudi bolj ali manj brez razburjenj, ne ena ne druga ekipa nista želeli preveč tvegati, tako da je sledil podaljšek. V tem je najprej v 94. minuti nevarno meril Yusuf Otubanjo, ki je zatem poskusil še enkrat, a spet premalo natančno. V 99. minuti je na drugi strani z glavo neuspešno poskusil Jakob Novak, tako kot na drugi strani v 101. Sergij Vakulenko.

V 111. minuti pa so domači povedli. Otubanjo je prvi poizkusil, a je Matjaž Rozman žogo odbil, toda na koncu je do nje prišel Vakulenko po podaji z desne strani in zadel iz bližine. Izkazalo se je, da je bil to tudi odločilni gol, ki je tako iz Evrope po Olimpiji in Mariboru izločil še tretjega slovenskega predstavnika.