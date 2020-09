Vseh, ki menijo, da gredo stvari v zvezi s širjenjem novega koronavirusa na slabše, je po rezultatih raziskave zdaj že več kot tri četrtine (79 odstotkov), kar je skoraj deset odstotnih točk več kot pred dvema tednoma, ter je zelo blizu oceni iz obdobja tik pred uradno razglasitvijo epidemije v Sloveniji v prvi polovici marca.

Pesimizmu v zvezi z razvojem dogodkov, ki se v zadnjem času stopnjuje, sledi tudi slabšanje ocene osebnega počutja. Odstotek takih, ki situacijo ocenjujejo kot bolj negativno, se je od prejšnje meritve, ko so zabeležili najslabšo oceno osebnega počutja doslej, še povečal in zdaj znaša 62 odstotkov.

Pri tem tokrat še posebej izstopa višji delež tistih, ki situacijo opisujejo kot kritično, na trenutke kaotično. Ta delež se je podvojil iz štirih na devet odstotkov, kar je najvišja izmerjena vrednost doslej in je na ravni iz prvega obdobja epidemije konec marca. Zaskrbljenost na splošno se sicer giba na podobnem nivoju kot že od konca junija, ko je število okužb spet začelo naraščati.

V tokratni raziskavi je opazen predvsem porast strahu pred dolgotrajnostjo trenutne situacije, ki je v primerjavi z dvema tednoma nazaj višji za približno sedem odstotnih točk. Pri tem pa večina vprašanih ukrepe ocenjuje kot prestroge, delež takih je zdaj 43-odstoten. Podobno visoke vrednosti so zaznali v aprilu, ko je bilo gibanje omejeno na občino stalnega prebivališča.

Glede na to, da so vprašani po eni strani bolj zaskrbljeni in pesimistični v zvezi z širjenjem novega koronavirusa, po drugi strani pa izražajo nezadovoljstvo z ukrepi vlade za zajezitev širjenja virusa, v Valiconu sklepajo, da ne gre toliko za oceno strogosti ukrepov kot za oceno neprimernosti ali celo nerazumevanje.

Raziskava je tudi pokazala, da je v zadnjih dveh tednih občutneje padlo zaupanje v vlado pri ukrepanju za zajezitev širjenja virusa. Vladi ne zaupa 64 odstotkov vprašanih (35 odstotkov bolj ne zaupa, 29 odstotkov pa sploh ne zaupa), medtem ko vladi bolj (19 odstotkov) ali povsem (deset odstotkov) zaupa 29 odstotkov vprašanih, dobrih sedem odstotkov je neopredeljenih.

Stopnja zaupanja med opredeljenimi, ki je izračunana kot razlika med pozitivnimi in negativni odgovori, se je tako občutneje znižala, na -38 (v pretekli meritvi -25, pred mesecem dni -27).

V spletni raziskavi Valicona je med 18. in 21. septembrom sodelovalo 525 oseb, starih od 18 do 75 let.