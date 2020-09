Sodišče je ugotovilo, da je Lavrinc v začetku lanskega leta z namenom nadaljnje prodaje od še neugotovljene osebe kupil 3000 tablet uspavala flormidal in zanje plačal 3000 evrov. Kot je navedeno v sodbi, je mamilo zanj po bistveno višji ceni prodajal takratni tajni policijski sodelavec Filip Didović. Dobiček sta si nato razdelila, pri čemer je večino prejel Lavrinc.

Zaradi posredovanja tajne evidence kaznivih dejanj za več osumljencev in oškodovancev je Lavrinc po oceni sodišča tudi zlorabil uradni položaj.

Sodnica je ob izreku sodbe poudarila, da se je za razmeroma visoko kazen na račun preprodaje drog odločila zaradi škodljivih posledic, ki jih imajo mamila na družine in posameznika. Kot je dejala Lavrincu, je povrh tega to počel kot policist, obenem pa za svoje posle izkoriščal svoje znance in sodelavce.

V civilnem policijskem avtomobilu, ki ga je uporabljal Lavrinc, so v okviru preiskave policisti našli tudi dva ponarejena bankovca za 50 evrov. Tudi v tej točki je sodišče nekdanjega kriminalista spoznalo za krivega, saj bi jih moral prijaviti oz. o njih poročati.

Sodnica je Lavrinca obsodila v treh točkah obtožnice, in sicer zaradi preprodaje droge, zlorabe uradnega položaja in ponarejanja denarja. Oprostila pa ga je obtožb o poneverbi zaradi nabojev, ki so jih našli v omari njegove policijske pisarne, saj ni bilo dovolj dokazov, da bi si jih želel prilastiti.

Nekdanji kriminalist Lavrinc, ki je med poslušanjem izreka sodbe nejeverno zmajeval z glavo, je bil sicer leta 2012 med prejemniki medalje policije za požrtvovalnost zaradi njegovega dela v primeru odkrivanja storilce odmevnega ropa sefov SKB leta 2005.