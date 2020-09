Čeprav predsednik vlade Janez Janša z vsemi močmi brani svojo ekipo, se krepi pritisk na dve članici njegovega ministrskega zbora. Včeraj je opravil pogovor z ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec, a njena usoda naj bi bila že zapečatena, ker je takšno stališče poslanske skupine DeSUS. Na organih stranke včeraj naj ne bi govorili o njej, a kljub temu v javnosti že krožijo imena kandidatov, ki bi jo lahko zamenjali.

Če je usoda kmetijske ministrice bolj kot ne zapečatena, je prihodnost ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec zelo negotova. Potem ko je vlada zapovedala obvezno nošenje zaščitnih mask v šolskih klopeh, ukrep pa je v šolah naletel na precej negodovanja, je Simona Kustec na proslavi Olimpijskega komiteja Slovenije v ponedeljek z neuporabo zaščitne maske demonstrirala aroganco in dvojno moralo, zaradi česar jo je sindikat Sviz že pozval k odstopu, čeprav se je opravičila. Ker se vihar negodovanja javnosti po dveh dneh ni pomiril, je predsednik SMC Zdravko Počivalšek včeraj izjavil, da bo ministrica Kustec, če je storila kaj narobe, nosila svoj del odgovornosti. »Če je storjena napaka, jo je treba priznati. Treba se je odgovorno obnašati do teh zadev,« je dejal prvak SMC. Ko bodo imeli na mizi vse informacije, bodo sprejeli odločitev, je še namignil Počivalšek.

Simona Kustec je v sredo najožjemu vodstvu SMC v pismu pojasnjevala svoje ravnanje na proslavi OKS. V njem naj bi vso odgovornost za kršitve naprtila organizatorjem dogodka, torej OKS, od koder je včeraj prišla informacija, da so pri zaposlenemu potrdili prisotnost bolezni covid-19, a da ni imel nobenih stikov z udeleženci proslave.