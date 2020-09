Inkubiranci lani zaposlovali 879 ljudi

Podjetja, inkubirana v Primorskem tehnološkem parku v obdobju 2000 do 2020, so v letu 2019 zaposlovala skupno 879 zaposlenih (leto prej 842), kar je 37 zaposlitev več glede na predhodno leto in 152 zaposlitev več v primerjavi z letom 2017. Največji delež (70 odstotkov) vseh zaposlitev so prispevala podjetja, starejša od 20 let. Ta podjetja, ki predstavljajo 21,5 odstotka vseh podjetij, zajetih v analizo, so v letu 2019 zaposlovala skupno 611 zaposlenih. Ta podjetja so prispevala 43 odstotkov prirasta vseh novih zaposlitev v zadnjih dveh letih. Podjetja, stara do 10 let, predstavljajo 48 odstotkov vseh podjetij zajetih v analizo. V letu 2019 so zaposlovala skupaj 127 oseb (prispevala so 14,4 odstotka vseh zaposlitev. K prirastu vseh novih zaposlitev v zadnjih dveh letih so ta podjetja prispevala 60 (39,5 odstotka) novih zaposlitev. Podjetja, stara do 5 let, predstavljajo 25 odstotkov vseh podjetij, zajetih v analizo. V letu 2019 so zaposlovala skupaj 38 oseb (prispevala so 4,3 odstotka vseh zaposlitev). K prirastu vseh novih zaposlitev v zadnjih dveh letih so ta podjetja prispevala 21 (13,8 odstotka) novih zaposlitev.