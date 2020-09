Kot je za kolumbijski novičarski portal Red Mas Noticias, razkril Nicolas Escobar, se je skrivališče nahajalo v njegovem domu v Medellinu - mestu, kjer je imel Pablo Escobar glavni sedež svojega mamilarskega kartela.

Nečak naj bi imel nekakšno videnje, da se v določenem delu njegove hiše nekaj skriva, nakar se je podal na lov in odkril smrdečo plastično vrečko z denarjem. Desetletja stari bankovci so bili sicer v tako slabem stanju, da niso več uporabni.

V skrivališču so bili poleg tega spravljeni še kepa zlata, komunikacijske naprave in snemalniki, pisalni stroj, pisalo in fotoaparat, a filma v njem ni več mogoče razviti.

Govorice o skrivališčih in velikih zakladih Pabla Escobarja - enega najbogatejših zločincev v zgodovini, ki je s svojimi kokainskimi posli letno služil več kot milijardo dolarjev - še vedno krožijo po Medellinu. Nicolas Escobar, ki je ponosen na svojega strica, pravi, da jih je odkril že kar nekaj.

Mafijskega šefa, ki naj bi pobil kar okoli 6000 ljudi, so sicer ustrelili in ubili v Medellinu leta 1993, ko je bil star 44 let.