Iz bolnišnice so v sredo odpustili devet bolnikov s covidom-19. Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 4816 okužb z novim koronavirusom, 145 bolnikov s covidom-19 je umrlo.

V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini so imeli v sredo še eno okužbo pri stanovalcih, ponoči pa je v bolnišnici umrla stanovalka s covidom-19, ki pa je bila pred tem v paliativni negi, je danes povedala direktorica doma Kristina Kampuš.

Omejitev gostinskih lokalov ne obsega priprave in prevzema hrane

Kot je danes pojasnil vladni govorec Jelko Kacin je delovanje gostinskih lokalov še naprej omejeno med 6. in 22.30 uro, pri čemer se omejitev ne nanaša na pripravo jedi in osebni prevzem hrane. Gostje, ki so v tem času še v gostinskem obratu, imajo po 22.30 uri še trideset minut časa, da zapustijo enostavne obrate in šestdeset minut, da zapustijo obrate, kot so restavracije. Gostov ni treba preganjati, ni pa mogoče sprejemati novih naročil, je pojasnil.