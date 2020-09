Poročilo z naslovom Locking down critical voices (Zapiranje kritičnih glasov/Karantena za kritične glasove) ugotavlja, da so med pandemijo vlade več članic unije nesorazmerno omejile svoboščine. Več kot polovica jih ni zaščitila pravice do mirnega združevanja. Številne, med njimi Slovenija, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija in Španija, so omejile dostop javnosti do informacij in sodelovanja pri odločanju. Nekatere, med njimi najbolj izstopata Madžarska in Romunija, so omejile tudi svobodo govora.

V Sloveniji je vlada močno omejila svobodo zbiranja, ob tem pa tudi spodbujala uporabo digitalne tehnologije za sledenje protestnikom. Napadala je tudi svobodo medijev, omejila dostop do informacij ter uporabila hitre postopke, da je znižala okoljske standarde, navaja poročilo.

»Svoboščine so nujne za ohranjanje demokracije. Težko je sprejeti, da je toliko držav v EU uvedlo nesorazmerne omejitve, ki so državljanom in aktivistom onemogočile izražanje skrbi v času, ko je bilo sprejetih toliko pomembnih odločitev,« je poudarila Linda Ravo iz nevladne organizacije Civil Liberties Union for Europe. Dodala je, da so nekatere bolj avtoritarne vlade zdravstveno krizo izrabile celo za namerno ogrožanje svoboščin, utišanje kritikov in erozijo demokracije.