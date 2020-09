Trinajstletni deček z Bleda, za katerim je sinoči stekla iskalna akcija, je na varnem, se je po srečnem koncu obsežnega in napornega iskanja glasilo včerajšnje večerno sporočilo policije, po katerem so si tako vpleteni v iskanje kot vsi, ki so ga spremljali od blizu in daleč, oddahnili. Zaradi poškodb so ga po naših neuradnih informacijah prepeljali na zdravljenje v Ljubljano.

Kaj natančno se je zgodilo, policisti danes še ugotavljajo, saj ogled kraja nezgode še poteka. Že v sinočnjem večernem sporočilu PU Kranj pa so opozorili, da je tuja krivda za dečkove poškodbe izključena. Po naših informacijah je 13-letni športnik pogosto odšel na tek na blejsko Stražo in poti po tem hribu zelo dobro pozna.

Vsi vpleteni in opazovalci so si oddahnili

»To so trenutki, ko vse naše osebne težave postanejo totalno nepomembne,« je svoje občutke po tem, ko so dečka poškodovanega našli in ga predali v oskrbo zdravnikom, na družbeno omrežje zapisal eden od sodelujočih v akciji. »Iskanja so vedno težka. Če gre za otroke in ranljive, je stresa še več. Ampak ni ga čez timski duh,« so na družbenih omrežjih danes zapisali na PU Kranj in se za sodelovanje zahvalili gorskim reševalcem, gasilcem, vodnikom, reševalnim psom, podvodni reševalni službi, prostovoljcem, pilotom helikopterja Letalske policijske enote in policistom.

Deček se je na tek na Stražo od doma odpravil okoli 16. ure, domov pa se po nekaj urah še ni vrnil. Tik pred tekom so ga ujele nadzorne kamere in fotografija je med drugim izdajala še, da je bil oblečen v kratke hlače in kratko majico, kar za vse nižje temperature, ki so se v noči spustile na okoli 10 stopinj Celzija, zagotovo ni bilo dovolj. Na Bledu okoli Straže so utripale luči avtomobilov različnih služb, ki so sodelovale pri iskanju, od okoli 19. ure dalje je nad hribom Straža krožil policijski helikopter. Malo po 21. uri so s Policijske uprave Kranj sporočili, da so dečka našli.