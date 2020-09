Po njeni smrti je v ZDA osem vrhovnih sodnikov in sodnic, kar pomeni, da se lahko odločitve končajo z neodločenim izidom. V tem primeru sicer velja odločitev prizivnega sodišča, problem pa nastopi, če je več takih odločitev, ki so različne.

Trump se je v sredo znova pritoževal nad širitvijo volitev po pošti zaradi pandemije koronavirusa in menil, da bo nastala huda zmešnjava, ki jo bo moralo rešiti vrhovno sodišče.

»Gre za prevaro s strani demokratov. To je prevara. Ta prevara bo pred vrhovnim sodiščem ZDA,« je dejal Trump in s tem spet nakazal, da ni nujno, da bo sprejel izid volitev, če bo zanj neugoden.

Na vprašanje, ali se lahko zaveže k mirnemu prenosu oblasti, če bo izgubil volitve, pa je Trump naravnost odgovoril, da ne ve. »Moramo videti, kaj se bo zgodilo. Veste, da se zelo pritožujem glede glasovnic. Glasovnice so katastrofa,« je dejal Trump.

Vrhovno sodišče leta 2000 ustoličilo Busha

Vrhovno sodišče ZDA je odločilo volitve leta 2000, ko je prekinilo ponovno preštevanje glasovnic na Floridi in omogočilo zmago republikancu Georgu Bushu mlajšemu, čeprav je demokrat Al Gore dobil več kot pol milijona glasov volivcev več od Busha po vseh ZDA.

Trump po volitvah računa na vrhovno sodišče, v katerem imajo zanesljivo večino konservativci, ker javnomnenjske ankete napovedujejo zmago demokratskega kandidata Josepha Bidna.

Republikanci so leta 2016 po smrti konservativnega sodnika Antonina Scalie blokirali imenovanje vrhovnega sodnika Merricka Garlanda z izgovorom, da se to v volilnem letu ne dela. Sedaj si prizadevajo za čim prejšnje imenovanje naslednika Bader Ginsburgove, čeprav je do volitev le še nekaj več kot mesec dni.