Če so si številni lansko superpokalno tekmo med Chelseajem in Liverpoolom v Carigradu zapomnili tudi po tem, da je na njej sodila Francozinja Stephanie Frappart, bo letošnja posebna predvsem zaradi poznega datuma. Dvoboj med zmagovalcem lige prvakov in lige Evropa se je namreč zadnjih 22 let igral v avgustu, a je zaradi neobičajne evropske sezone, ki se je končala šele pred mesecem dni, tokrat odmaknjen na zgodnjo jesen.

Pred drevišnjim dvobojem med Bayernom München in Sevillo v Budimpešti je hrabro potezo potegnila Evropska nogometna zveza (Uefa), ki bo na Puskas areni dovolila vstop tudi navijačem. Čeprav bodo tribune stadiona zapolnjene le 30-odstotno, je zaskrbljenost zaradi možnega širjenja okužb z novim koronavirusom precejšnja. Še toliko bolj, ker Madžarska v zadnjih tednih beleži visoko število novookuženih, nemške oblasti pa so državo posledično uvrstile na rdeči seznam. »Zaradi superpokalne tekme smo izredno zaskrbljeni. Nanjo bo odpotovalo vsaj dva ali tri tisoč navijačev, pa čeprav je verjetnost okužbe v Budimpešti trenutno zelo visoka. Seveda gre za razburljivo tekmo, a še zdaleč ne najpomembnejšo,« pravi bavarski premier Markus Söder. Z njim se strinja tudi župan Budimpešte Gergely Karacsony, ki je Uefo pozval, naj tekmo izpelje za zaprtimi vrati. »Če bi imel na voljo pravna sredstva, bi se odločil za tekmo za zaprtimi vrati stadiona. Odgovornost zdaj tako leži na tistih, ki imajo moč za tovrstne odločitve,« je bil včeraj oster Gergely Karacsony in pri tem zbodel predvsem vlado premierja Viktorja Orbana.

Čeprav tako Sevilla kot Bayern svojim navijačem, ki bodo odpotovali na obračun, ponujata brezplačno testiranje, pa tudi v njihovih vrstah z odločitvijo Uefe in madžarskih oblasti niso pretirano zadovoljni. »Vse skupaj težko razumem, vendar pa odločitev ne sprejemamo mi,« razmišlja trener nemškega prvaka Hansi Flick. Petinpetdesetletnik, ki je v le nekaj mesecih Bavarce preobrazil v najbolj zastrašujoče moštvo stare celine, bo proti Sevilli poskušal ohraniti letošnji neverjeten niz neporaženosti. Ta traja že 31 tekem, svoje ostrine pa evropski prvaki niso izgubili niti po krajšem premoru, saj so minuli petek v uvodnem krogu nemškega prvenstva odpravil Schalke s kar 8:0. »Tekma bo zagotovo zahtevna. Oboji smo imeli kratek premor in malo časa za pripravo. Kljub temu upam, da smo ostali dobro pripravljeni. Manjkali nam bodo Philippe Coutinho, Alvaro Odriozola in Ivan Perišić, ki niso več v naši zasedbi, a se bomo prilagodili,« meni Flick.

Bayern je sicer svoj edini superpokal osvojil pred sedmimi leti proti Chelseaju, le eno lovoriko pa ima tudi Sevilla, za katero bo to že šesti dvoboj proti aktualnemu prvaku elitnega evropskega tekmovanja. »Bayern ima trenerja, ki si zasluži vse pohvale za način, kako vodi ekipo. Dal ji je močno identiteto, velik poudarek pa daje tudi moštveni igri. Njegovi igralci natanko vedo, kaj morajo storiti, kako napadati in se braniti. Po pravici povedano se bomo pomerili proti trenutno najboljši zasedbi na svetu. Vseeno se ne želimo le predati,« ostaja optimističen strateg Seville Julen Lopetegui.